السعودية تتخذ قرارًا عاجلًا “بفرض حظر على استيراد البيض ولحوم الدواجن من فرنسا”

أخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السُّعُودية قرارًا بشأن الإيقاف المؤقت لاستيراد الدواجن والبيض وكافة المنتجات الغذائية المشتقة منهم، وفرض الحظر على دخول أي من تلك الأغذية وتداولها في الأسواق السُّعُودية، خاصة تلك المنتجات التي يتم استيرادها من منطقة البرانيس الأطلسية، وذلك من أجل الحفاظ على حياة وصحة المواطنين السعوديين وجميع المقيمين في المملكة.

ويجدر الإشارة إلى قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالإبلاغ عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور؛ لذا قررت السُّعُودية على الفور بحظر الاستيراد مؤقتًا، ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى للهيئة في اتخاذ قرار حظر الاستيراد من فرنسا، حيث منعت من قبل شراء نفس المنتجات من مناطق فرنسية أخرى، ولعل ذلك بسبب حرص الهيئة الدائم على ضمان سلامة الغذاء مع مراعاة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية سواء على المنتجات المحلية أو المستوردة.