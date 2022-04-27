السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسد لشراء 100 ألف سيارة كهربائية، وإنشاء مصنع في المملكة لصناعة 150 ألف مركبة سنوياً

محمد خير الحوراني

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية أنَّها عقدت اتفاقية مع شركة “لوسد” لشراء ما بين 50 ألف و100 ألف مركبة كهربائية، خلال عشر سنوات، في إطار سعي حكومة المملكة لتنويع أسطول المركبات ليكون صديقاً للبيئة.

شركة لوسد للسيارات الكهربائية

خطوة لتنويع الاقتصاد وتقليل انبعاثات الكربون

وأكَّدت حكومة المملكة أنَّ هذه الاتفاقية تشكِّل خطوة مهمة لتحقيق الإصلاحات المنشودة على كافة المستويات الاقتصادية والمجتمعية بما ينسجم ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

المملكة تبرم اتفاقية مع شركة لوسد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

كما تشكل خطوة عل طريق تنويع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة، تنسجم مع التوجهات المستقبلية والمبادرات التي أعلنت عنها المملكة “مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر” واستجابة لجهود الحكومة في العمل على تقليل انبعاثات الكربون، والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

إنشاء مصنع في المملكة يُنتج 150,000 سيارة سنوياً

هذا وتعتزم شركة “لوسد” إنشاء مصنع لها في السعودية لتجميع المركبات، قبل أن  ينتقل تدريجياً مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، لدعم المحتوى المحلي والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030،

شركة لوسد للسيارات الكهربائية
شركة لوسد للسيارات الكهربائية

إضافة إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز رئيسي للصناعة الإقليمية والعالمية التي تعمل على إنتاج الجيل القادم من السيارات الكهربائية، إذ تستهدف لوسد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150,000 سيارة سنوياً.

شركة لوسد للسيارات الكهربائية

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.



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