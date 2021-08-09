“السعودية” تبدأ استقبال طلبات العمرة من خارج المملكة اليوم .. تعرف على الشروط و الدول الممنوعة من السفر

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن بدء إستقبال المعتمرين من المواطنين السعوديين أو الأجانب المقيمين بالسعودية، بالإضافة عن بدء إستقبال طلبات العمرة من دول معينة قد حددتها المملكة يوم الاثنين 9 أغسطس 2021م من أجل أداء العمرة، وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

العمرة 1443-2021

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سلمان مشاط، بأن وزارة الحج والعمرة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء موسم العمرة 1443 هجريًا،وتهيئة المكان من أجل توفير بيئة آمنة وميسرة للمعتمرين.

وأكد بأنه ينبغي على المعتمرين الحصول على تصاريح الدخول للحرم المكي من خلال تطبيقا “اعتمرنا “و”توكلنا” بالإضافة إلى دفع قيمة الخدمة الاختيارية أون لاين، من أجل الاحتفاظ بالوقت وتجنب الانتظار في مراكز النقل المختلفة.

بالإضافة الي اعتماد بعض شركات العمرة والفنادق وشركات النقل المؤهلين والذين يحافظون علي البروتوكولات الصحية، وإتاحة الخدمات للعرض من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة في الحجز المركزي بالمحرك السعودي بالإضافة إلى التصديق الالكتروني من قبل وزارة الخارجية السعودية ووزارة الحج والعمرة.

الدول المحرومة من أداء مناسك العمرة

وذكر مشاط بان الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة من أجل تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين، وتحديد الأعداد بصفة دورية حسب التصنيف الخاص بالإجراءات الوقائية، بالإضافة الي الاشتراطات الخاصة بالدول المتقدمين منها.

ويذكر أنه تم منع 33 دولة من السفر لأداء مناسك العمرة حتى إشعار آخر، ونرصد ذلك من خلال موقع “نجوم مصرية “، وهم :

أمريكا

مصر

جنوب أفريقيا

فرنسا

إيطاليا

سويسرا

المملكة المتحدة

السويد

ألمانيا

الأرجنتين

البرازيل

إندونيسيا

اليابان

الصين

تركيا

الهند

باكستان

إيران

ليبيريا

غينيا بيساو

جزر فيرو

البرتغال

إيرلندا

أرمينيا

الجبل الأسود

مقدونيا

نيكاراغوا

هونغ كونغ

ماكاو

تايوان

لبنان

الإمارات العربية المتحدة

كوراكاو

الطاقة الاستيعابية لمناسك العمرة 1443-2021 بالسعودية

كما أعلنت الوزارة ان الطاقة الاستيعابية لمناسك العمرة للعام 1443-2021 هي 60 ألف معتمر حتى تصل الى 2 مليون معتمر شهريًا مع الإحتفاظ بالاجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة للمعتمرين، ويتم إصدار تصاريح العمرة من خلال تطبيقا “اعتمرنا” و”توكلنا”.

الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل

وأشار مشاط بأن محطتي (كدي والششة) ونقاط التجمع المتواجدة حول الحرم المكي (أجياد، باب علي – الشبيكة) تم تهيئتها ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية التي وضعتها الجهات المختصة من أجل استقبال المعتمرين والمصليين داخل المملكة وخارجها.

كما أعلنت أن الطاقة الإستيعابية الخاصة بالحافلات لن تتجاوز هذا العام الـ50% من عدد ركاب الحافلة مع ترك مسافات آمنة داخلة الحافلة وتوفير كافة المعقمات اللازمة، مع التأكد من تصاريح المعتمرين الصادرة من التطبيق قبل صعود الحافلة.

التعليمات والشروط الخاصة بالمعتمرين لأداء مناسك العمرة

كما نشر بعض التعليمات والشروط للمعتمرين الأجانب وهي :

ارفاق شهادة التحصين بشرط أن تكون اللقاحات معتمدة من قبل المملكة، ومصدق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر.

ان يكون سن المعتمر قد تعدى الـ 18 عام

الإقرار بصحة المعلومات

الالتزام بإجراءات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الدول التي مازال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة.

وبالطبع يكون التحصين شرط أساسيًا لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، ومن خلال تطبيق “توكلنا” لفئات التحصين الثلاث “محصن حاصل علي جرعتين من اللقاح- محصن أمضي 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الاولي – محصن متعافي تمامًا ) وذلك للفئات العمرية كافة.