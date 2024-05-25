السعودية والإنجازات.. نظرة مستقبلية إيجابية لتصنيف المملكة الائتماني

شهدت الساعات القليلة الماضية، صدور تقرير لوكالة “موديز” العالمية، حيث أكدت على أن تصنيف المملكة الائتماني جاء عند “A1” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”.

وتبحث المملكة العربية السعودية عن الوصول لرؤيتها المستقبلية المنتظرة 2030، وذلك من خلال العمل الجاد والنظرة الطموحة للمستقبل.

وأشارت الوكالة العالمية إلى أن الحكومة ‎السعودية تشهد تقدمًا ملموسًا في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م.

موديز: تصنيف السعودية الائتماني A1

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A1” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ. التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.

كما توقعت موديز في تقريرها بأن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها مستقبلًا.

وذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.

كما تطرقت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.