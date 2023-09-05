السعودية تؤسس منظمة عالمية للمياه؛ جهود مشتركة لضمان استدامة الموارد المائية

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن تأسيس منظمة عالمية للمياه تتخذ العاصمة الرياض مقرًا لها، بهدف ضمان استدامة موارد المياه وذلك نظرًا لتزايد الطلب العالمي على المياه أكثر فأكثر.

المصدر: موقع الشرق الأوسط

حيث نشرت وكالة واس الإخبارية الملكية عبر صفحتها الرسمية على منصة X تغريدة توضح فيها أبرز أهداف المنظمة، التي ستعمل على تحقيق عدة أهداف ومنها التعاون مع الدول التي تواجه تحديات في مجال المياه، وستُعطي الأولوية للمشاريع المتعلقة بالمياه في خططها الوطنية المستقبلية.

ستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م نتيجة وصول عدد سكان العالم… — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 4, 2023

وتسعى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الدول الأعضاء عبر هذه الخطوة، إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى ضمان وفرة المياه، وذلك عبر تعزيز التعاون بين الدول وتضافر الجهود لتوفير مستقبل آمن ومستدام في مجال المياه للجميع.

تأسيس المملكة لهذه المنظمة العالمية يؤكد التزامها الراسخ بالاهتمام بالقضايا البيئية والتنموية المستدامة، ويعكس دورها الفعّال في بناء مستقبل أفضل للبشرية من خلال حماية وتوفير الموارد المائية.