السعودية.. بُشرى سارة للسعوديين بشأن البنوك المصرفية

البنك المركزي “ساما” في المملكة العربية السعودية، كشف عن أن هناك عددًا من البنوك المحلية، والتي تم منحها تراخيص ستبدأ ممارسة أعمالها المصرفية خلال الفترة القليلة المقبلة.

تفاصيل خدمة 40 بنكًا للسعوديين

أشار البنك المركزي السعودي إلى أن عدد هؤلاء البنوك يبلغ 11 بنكًا، وهم: “الأهلي، والراجحي، والرياض، والأول، والعربي، والإنماء، والفرنسي، والاستثمار، والجزيرة، والبلاد، والخليج الدولي_السعودية”.

فيما حصلت 3 بنوك رقمية على الترخيص وهما: “إس تي سي، وفيجن، ودال 360”.

بينما حصل 23 بنكاً أجنبياً على تراخيص بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية، حيث جاءوا كالتالي: “الإمارات دبي الوطني، والبحرين الوطني، والكويت الوطني، ومسقط، ودويشته بنك”.

وأيضًا: “بي إن بي باريبا، وجي بي مورغان تشيز إن ايه، وباكستان الوطني، وتي سي زراعات بانكاسي، والصين للصناعة والتجارة، وقطر الوطني، وإم يو إف جي المحدودة”.

بجانب: “أبو ظبي الأول، وكريديت سويس، وستاندرد تشارترد، والأهلي العراقي، والعراقي للتجارة”.

بالإضافة إلى: “الصين المحدود، ومصر، والأهلي المصري، وصحار الدولي، والأردن، وأبو ظبي التجاري).

وحسب التفاصيل العاملة للبنوك، فإن الفروع العاملة بنهاية العام المنصرم 2023، جاء إصدارها من قبل “بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 15 فرعاً”.

بينما بنوك “الكويت الوطني، والخليج الدولي، وأبو ظبي الأول بواقع 3 فروع لكل منهم”، فيما جاء امتلاك بنوك “قطر الوطني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني” فرعين لكل بنك مرخص.

إرتفعت أرباح البنوك السعودية بأكثر من 7 مليار مقارنه بالعام الماضي بقيادة عدة بنوك أبرزها الأول و الأهلي ⬆️ بنكين فقط نزلت أرباحهم: الراجحي و الجزيرة ⬇️ (مال) pic.twitter.com/eJY7YStHH5 — محمد الباهلي (@m_albahly) February 14, 2024

كما تمتلك بنوك “بي إن بي باربيا، ودويشته بنك، ومسقط، والبحري الوطني، وجي بي مورجان تشيز ان أي، وصحار الدولي، والمصرف الأهلي العراقي، وبنك ستاندرد تشارترد، وكريديت سويس، وإم يو إف جي المحدودة، وزراعات بنكازي، وباكستان الوطني” لكل منهم فرعاً واحداً.