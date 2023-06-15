السعودية.. بنسبة 40.3% نمو مبيعات السيارات بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي
ارتفعت سوق السيارات بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 40.3% خلال عام، كما سجل العام الماضي 2022 زيادة في مبيعات السيارات بالمملكة عن عام 2021 بحوالي 30.540 سيارة إضافية.
وذكر موقع focus2move، أن سوق السيارات في السعودية سجل نموًا في مارس 2023 مع تسجيل 71.006 مبيعات جديدة وبزيادة شهرية تصل إلى 43.4%، في حين بلغت أرقام الربع الأول مبيعات بحوالي 192.089 مرتفعة بنسبة 40.3% عن العام السابق.
أعلى الطرازات مبيعا
بالنظر طرازات محددة فإن هيونداي أكسنت هي الأفضل مبيعًا بنسبة 234.7%، وبزيادة 4 نقاط عن العام السابق تليها هيونداي إلنترا في المرتبة الثانية بنسبة 101.3%، على أساس سنوي في المبيعات.
مبيعات السيارات في السعودية خلال 5 سنوات:
- عام 2018: 420 ألف سيارة
- عام 2019: 540 ألف سيارة
- عام 2020: 470 ألف سيارة
- عام 2021: 585 ألف سيارة
- عام 2022: 615 ألف سيارة
ترتيب شركات السيارات الـ 15 الأكثر مبيعًا في السعودية خلال عام 2022 كالتالي:
- تويوتا بعدد 208.642 ألف سيارة
- هيونداي 91.507 ألف سيارة
- نيسان 36.967 ألف سيارة
- شانجان 35.028 ألف سيارة
- ايسوزو 34.887 ألف سيارة
- جنرال موتورز 30.361 ألف سيارة
- كيا 30.294 ألف سيارة
- ام جي 30.026 ألف سيارة
- مازدا 25.280 ألف سيارة
- جيلي 22.084 ألف سيارة
- فورد 21.125 ألف سيارة
- هافال 13.374 ألف سيارة
- ميتسوبيشي 13.235 ألف سيارة
- ستلانتيس 12.220 ألف سيارة
- سوزوكي 10.510 ألف سيارة