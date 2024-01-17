السعودية: “بعد تعديل عدد أيام عطلة العيدين”.. هذه الفئات غير مشمولة بتطبيق القرار

أعلن بندر السفير المستشار بالموارد البشرية، تفاصيل قرار تعديل عدد أيام العطلة الرسمية في عيدي الفطر والأضحى، حيث صرّح في حديثه لبرنامج “الراصد” الذي يعرض عبر قناة “الإخبارية” بأن القرار يشمل المؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج التي تطبق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة.

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - مصدر الصورة: CNN

كما أوضح أن القرار لا ينطبق على الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في الجهات المذكورة، بل ينطبق فقط على من هم خاضعون لنظام العمل، مشيرًا إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ تبعًا لتاريخ صدوره، وأن عيد الفطر القادم سيكون أولى عطل ينطبق عليه القرار، كما أشار إلى أن الجهات التي تمتلك لائحة إدارية مستقلة ستكون أيضًا مشمولة بالقرار.