السعودية: بشرى سارة للسعوديين المُقبلين على الزواج.. الذهب يستمر في التراجع

شهد اليومين الماضيين حالة من التفاؤل عند أغلبية الشباب السعودي المقبلين على الزواج، بعدما استمر الذهب في التراجع، وذلك على خلفية قرار حكومة المملكة العربية السعودية بالتنقيب عنه في جميع أنحاء البلاد.

وقامت الحكومة السعودية بطرح مزايدات جديدة، من أجل التنقيب عن الذهب في أراضي المملكة، مما يجعل السعوديين أمام اكتشافات جديدة للمعدن الأصفر.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن هناك احتمالية لعودة الذهب للارتفاع خلال الأيام المقبلة، بعد حالة التراجع الشديدة التي شهدها خلال الآونة الأخيرة.

وشددت على أن هناك حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين في أسواق المال والذهب بالمملكة، وذلك من أجل معرفة تأثير هذا الأمر على الديناميات الخاصة بأسعار الذهب العالمي.

السعودية.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة

تستمر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير من العام الجاري 2024 في التراجع، حيث جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية بقيمة 214.02 ريالًا، أي ما يعادل 57.07 دولارًا أمريكيًا.

فيما أتى سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 245 ريالًا سعوديًا، أي ب 65.23 دولارًا أمريكيًا.

وأحرز جرام الذهب عيار 22 في المملكة العربية قيمة 224.21 ريالًا، ما يعادل 59.79 دولارًا أمريكيًا، فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في السعودية ب 183 ريالًا سعوديًا، حيث سجل بالدولار قيمة 48.92 دولارًا أمريكيًا.

وحل جرام الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية قيمة 142.68 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 38.05 دولارًا أمريكيًا.

أسعار جنيه الذهب في السعودية

جاءت أسعار الجنيهات الذهبية في المملكة العربية السعودية وزن 8 جرام عيار 21 بقيمة 2054 ريالًا سعوديًا، أي ما يُعادل 547.90 دولارًا أمريكيًا.

وحل سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 22 ب 2152 ريالًا، أي 573.99 دولارًا أمريكيًا.

بينما أتى سعر جنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 24 بقيمة 2348 ريالًا سعوديًا، أي عادل 626.17 دولارًا أمريكيًا.

أسعار سبائك الذهب في السعودية

في سياق متصل، حلت أسعار سبائك الذهب كالتالي:

سبيكة الذهب وزن 1 جراما بقيمة 296.06 ريالًا، أي 71.75 دولارًا أمريكيًا.

فيما جاء سعر السبيكة وزن 2.5 جرامًا في السعودية اليوم الثلاثاء بقيمة 642.07 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 171.22 دولارًا أمريكيًا.

وسعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات بقيمة 1271 ريالًا سعوديًا، أي ب 339.18 دولارًا أمريكيًا.

بينما سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات في المملكة قيمة 2514 ريالًا، ما عادل 670.52 دولارًا أمريكيًا.

وعلى الصعيد العالمي، فقد جاءت سعر الأونصة بقيمة 2028 دولارًا، ما عادل 7607 ريالًا سعوديًا.