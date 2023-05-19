أخبار السعودية

السعودية.. انطلاق القمة العربية ال ٣٢ في جدة بمشاركة الأسد وحضور السيسي و الرئيس الأوكراني

محمد صبحي عيد
انطلقت منذ قليل أعمال القمة العربية العادية المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية  في دورتها ال ٣٢، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.
قد يهمك:

تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تدفع أسعار النفط للإرتفاع

الخارجية السعودية تُصدر بياناً حول مباحثات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا

يحضر القمة العربية في جدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كضيف شرف، كما يشارك الحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ملفات القمة العربية في جدة

تناقش أعمال القمة العربية ٣٢ المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية ملفات الأزمة السورية والأزمة السودانية وكذلك الأزمة الفلسطينية، وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

بشار الأسد يشارك في أعمال القمة العربية ٣٢

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادة الدول والوفود المشاركة في القمة العربية المنعقدة في جدة، وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد.

اجتماع وزراء الخارجية العرب

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية.
وأشار زكي إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية.
ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

قرارات القمة العربية

قال إن القرارات التي ستعرض على القمة العربية “هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.
Avatar of محمد صبحي عيد
محمد صبحي عيد

كاتب صحفي مصري يعمل في جريدة الوفد
لديه خبرات سابقة
عمل مدير تحرير لموقع بصراحة الإخباري ورئيس تحرير تنفيذي لموقع مصر البلد الإخبارية وموقع الديوان ومشرف عام على موقع الريادة نيوز

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات