السعودية.. انطلاق القمة العربية ال ٣٢ في جدة بمشاركة الأسد وحضور السيسي و الرئيس الأوكراني

انطلقت منذ قليل أعمال القمة العربية العادية المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية في دورتها ال ٣٢، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

يحضر القمة العربية في جدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كضيف شرف، كما يشارك الحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ملفات القمة العربية في جدة

تناقش أعمال القمة العربية ٣٢ المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية ملفات الأزمة السورية والأزمة السودانية وكذلك الأزمة الفلسطينية، وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

بشار الأسد يشارك في أعمال القمة العربية ٣٢

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادة الدول والوفود المشاركة في القمة العربية المنعقدة في جدة، وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد.

اجتماع وزراء الخارجية العرب

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية.

وأشار زكي إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية.

ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

قرارات القمة العربية

قال إن القرارات التي ستعرض على القمة العربية “هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.