السعودية: امتلاء بركتي الثليمة والجميمة بالمياه لأول مرة منذ 40 عامًا

منذ نحو 40 عامًا ولأول مرة بحسب ما قاله كبار السن والمختصين -أنه تفيض المياه من بركتي “الثليمة” ،”والجميمة”الشهيرتين على طريق زبيدة وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال مطلع شهر أبريل الماضي، واللتين تخزنان ملايين اللترات من المياه.

من جانبه فقد أوضح المرشد السياحي وأحد الذين يهتمون بالآثار في المنطقة “خلف الغفيلي”، أن تلك البرك لم يسبق لها أن امتلأت وفاضت منها المياه بتلك الصورة منذ سنوات طويلة تصل الى 40 عامًا، وإذا تم ملئها بواسطة الامطار الغزيرة كما حدث هذا العام فإن الماء يظل متدفق منها ويوجد فيها إلى فصل شتاء العام القادم.

من ناحية اخرى فقد امتلأت البركتين بالقرب من محافظة رفحاء بالمياه، وهما يعتبران من معالم ‫طريق زبيدة الشهير ،اللتان تشهدان على تاريخ هذا الطريق على مر كل تلك العصور ببنائهما الهندسي الفريد، ويعود تاريخ تلك البركتين للقرن الثالث الهجري، و تعدان من الكنوز التراثية النادرة في شكلها وبنائها وتصميمها وهندستها المعمارية.

الهدف من بناء البركتين

وقد تم تشييد تلك البركتين في العصر العباسي بواسطة زوجة هارون الرشيد “زبيدة” التي حملت البركة اسمها بعد ذلك، وكان الهدف من بناء تلك البركة هو تأمين حاجة قوافل الحجاج من الماء، حيث تم وضعها على مصبات الأودية وتجمعات مياه الأمطار والمصادر التي يأتي منها المياه القليلة وقتها، حتى أن المياه كانت تظل داخل البركة سنة كاملة في بعض المواقع، ويذكر أن المسافة بين المحطتين تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين كيلومتراً.