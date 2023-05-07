أخبار السعودية

السعودية: امتلاء بركتي الثليمة والجميمة بالمياه لأول مرة منذ 40 عامًا

أحمد أبو الدهب

 منذ نحو 40 عامًا ولأول مرة بحسب ما قاله كبار السن والمختصين -أنه تفيض المياه من بركتي “الثليمة” ،”والجميمة”الشهيرتين على طريق زبيدة وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال مطلع شهر أبريل الماضي، واللتين تخزنان ملايين اللترات من المياه.

السعودية: امتلاء بركتي الثليمة والجميمة بالمياه لأول مرة منذ 40 عامًا 1 7/5/2023 - 3:02 ص

من جانبه فقد أوضح المرشد السياحي وأحد الذين يهتمون بالآثار في المنطقة “خلف الغفيلي”، أن تلك البرك لم يسبق لها أن امتلأت وفاضت منها المياه بتلك الصورة منذ سنوات طويلة تصل الى 40 عامًا، وإذا تم ملئها بواسطة الامطار الغزيرة كما حدث هذا العام فإن الماء يظل متدفق منها ويوجد فيها إلى فصل شتاء العام القادم.

قد يهمك:

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

هل يُمكن تقسيط طلب توصيل المياه في السعودية؟ “المياه الوطنية” تُجيب

من ناحية اخرى فقد امتلأت البركتين بالقرب من محافظة رفحاء بالمياه، وهما يعتبران من معالم ‫طريق زبيدة الشهير ،اللتان تشهدان على تاريخ هذا الطريق على مر كل تلك العصور ببنائهما الهندسي الفريد، ويعود تاريخ تلك البركتين للقرن الثالث الهجري، و تعدان من الكنوز التراثية النادرة في شكلها وبنائها وتصميمها وهندستها المعمارية.

الهدف من بناء البركتين

وقد تم تشييد تلك البركتين في العصر العباسي بواسطة زوجة هارون الرشيد “زبيدة” التي حملت البركة اسمها بعد ذلك، وكان الهدف من بناء تلك البركة هو تأمين حاجة قوافل الحجاج من الماء، حيث تم وضعها على مصبات الأودية وتجمعات مياه الأمطار والمصادر التي يأتي منها المياه القليلة وقتها، حتى أن المياه كانت تظل داخل البركة سنة كاملة في بعض المواقع، ويذكر أن المسافة بين المحطتين تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين كيلومتراً.

Avatar of أحمد أبو الدهب
أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، نجوم مصرية هو الموقع المحبب لدى قلبى مهما أكتب فى أي مكان فهو الموقع المفضل لدى على الإطلاق.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات