السعودية.. الموارد البشرية تعلن بدء توطين مهن «خدمة العملاء» في جميع أنحاء المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق قرار توطين مهن «خدمة العملاء» في جميع أنحاء المملكة، كما أعلنت عن بدء المرحلة التانية لقرار توطين «المهن القانونية»، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

ونشر الموقع الرسمي للموارد البشرية، أن القرار يشمل توطين «خدمة العملاء» بنسبة 100%، وذلك بالمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي، أو نشاط داعم، أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها عن طريق وسائل التواصل، وسيشمل ذلك الوظائف القيادية والإشرافية.

المهن القانونية بنسبة 70%

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من قرار توطين «المهن القانونية» فستكون نسبة التوطين فيها بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين بمهن الاستشارات القانونية في المنشآت، وتستهدف هذه المرحلة من القرار جميع الشركات، ومكاتب المحاماة، ومكاتب الاستشارات القانونية في البلاد، والتي تشمل: مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، وكاتب شؤون قانونية، وأخصائي عقود.

واستهدفت وزارة الموارد البشرية، أن يكون الحد الأدنى للأجور لتلك المهن 5500 ريال لحملة البكالوريوس، وستقدم الوزارة حزمة من الدعم والمحفزات، والتي تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين، وتشمل ما يلي:

دعم عملية التدريب، والتأهيل الضرورية.

مساعدة عملية التوظيف، والاستقرار الوظيفي للسعوديين.

أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية « هدف ».

». دعم عملية الاستقطاب، والبحث عن العاملين المناسبين.