أخبار السعودية

السعودية: المخدرات سرطان ينهش جسد المملكة

أحمد علي

أصبحت المواد المخدرة بكل أنواعها سرطانًا ينهش جسد المملكة العربية السعودية، بعد حالات الإدمان العديدة التي انتشرت وسط الشباب السعودي.

وتبحث المملكة عن إيجاد حلول جذرية للحد من انتشار هذه المواد المخدرة، خاصة وأن تجار المخدرات يعملون على إيجاد حيل جديدة لإدخال هذه المواد الغير مشروعة للأراضي السعودية.

قوات الأمن تفرض قبضتها

تستمر قوات الأمن السعودية في فرض سيطرتها وقبضتها، بعد حالات الضبط التي نجحت في القبض على تجار هذه السموم.

فقد استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على مواطن سعودية بمنطقة القصيم، وهو يقوم بترويج مادة الأمفيتامين المخدرة.

ونجحت قوات الأمن السعودية إلقاء القبض على هذا المواطن وبحوزته كمية كبيرة من الأمفيتامين المُخدر، كما وجدوا لديه أسلحة نارية وذخيرة حية.

وكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية في بيان رسمي لها أنها نجحت في إيقاف هذا المواطن، ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعدما لم يقم بتقديم نفسه.

أرقام للكشف عن الأنشطة الإجرامية في السعودية

أكد البيان الصادر من المكافحة العامة للمخدرات بالسعودية أنها ترغب في أن يقوم المواطنين والمُقيمين بالمملكة بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط إجرامي غير قانوني، وخاصة تجارة المواد المخدرة.

وقامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من وسائل الاتصال والتواصل منها أرقام الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ويمكن للمواطن السعودي الذي يُلاحظ أي نشاط إجرامي الاتصال على الخط الساخن 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما أن هناك رقم 999 لجميع المناطق الأخرى بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 995 وهو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

بالإضافة إلى توفر البريد الإلكتروني للمديرية وهو 995@gdnc.gov.sa، فيما شددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية على أن جميع العاملين لديها يلتزمون بمعالجة جميع البلاغات التي سيتلقونها في سرية تامة للغاية.

ويرغب الملك عبد  العزيز بن سلمان وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إيجاد حلول جذرية للحد من انتشار هذه المواد المخدرة داخل المملكة خلال الفترة المقبلة.

حيث يرغب ملك السعودية وولي عهده في ضرورة وضع مناهج تعليمية للأطفال في المدارس للتعرف على أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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