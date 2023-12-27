السعودية: المخدرات سرطان ينهش جسد المملكة

أصبحت المواد المخدرة بكل أنواعها سرطانًا ينهش جسد المملكة العربية السعودية، بعد حالات الإدمان العديدة التي انتشرت وسط الشباب السعودي.

وتبحث المملكة عن إيجاد حلول جذرية للحد من انتشار هذه المواد المخدرة، خاصة وأن تجار المخدرات يعملون على إيجاد حيل جديدة لإدخال هذه المواد الغير مشروعة للأراضي السعودية.

السعودية لديها فن و مهارة لمداهمة واعتقالات المروجين المخدرات فعلا تشكرون عليه هذا المقطع ونتمنى ان يكون هناك تدريب امني مشترك مع الكويت لتنفيذ المهمات الصعبة في حالة مثل هذه البلاغات #السعودية #الكويت

🇰🇼🇸🇦@MOISaudiArabia @Moi_kuw pic.twitter.com/bZdr4gZUYv — – (@ayoubashkanani0) December 26, 2023

قوات الأمن تفرض قبضتها

🔴🇸🇦💪🏻 جنود السعودية ضد احد اخطر عصابات المخدرات في الرياض

pic.twitter.com/ooEvGhqkdS — TRAVIS | تراڤس (@irode0) December 25, 2023

تستمر قوات الأمن السعودية في فرض سيطرتها وقبضتها، بعد حالات الضبط التي نجحت في القبض على تجار هذه السموم.

فقد استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على مواطن سعودية بمنطقة القصيم، وهو يقوم بترويج مادة الأمفيتامين المخدرة.

ونجحت قوات الأمن السعودية إلقاء القبض على هذا المواطن وبحوزته كمية كبيرة من الأمفيتامين المُخدر، كما وجدوا لديه أسلحة نارية وذخيرة حية.

وكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية في بيان رسمي لها أنها نجحت في إيقاف هذا المواطن، ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعدما لم يقم بتقديم نفسه.

مشاهد حية🚨: القوات السعودية تستخدم القوة الجبرية والأسلحة اثناء القبض على تشكيل عصابي في اللحظات الأخيرة قبل قيامهم بترويج شحنة مخدرات ضخمة لتدمير شباب الوطن🇸🇦 📌مشاهد بطولية قام بها جنودنا ليلة البارحة بينما نحن نائمون في منازلنا#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/0vtqgI1zXM — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) September 1, 2023

أرقام للكشف عن الأنشطة الإجرامية في السعودية

أكد البيان الصادر من المكافحة العامة للمخدرات بالسعودية أنها ترغب في أن يقوم المواطنين والمُقيمين بالمملكة بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط إجرامي غير قانوني، وخاصة تجارة المواد المخدرة.

وقامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من وسائل الاتصال والتواصل منها أرقام الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ويمكن للمواطن السعودي الذي يُلاحظ أي نشاط إجرامي الاتصال على الخط الساخن 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما أن هناك رقم 999 لجميع المناطق الأخرى بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 995 وهو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

بالإضافة إلى توفر البريد الإلكتروني للمديرية وهو 995@gdnc.gov.sa، فيما شددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية على أن جميع العاملين لديها يلتزمون بمعالجة جميع البلاغات التي سيتلقونها في سرية تامة للغاية.

ويرغب الملك عبد العزيز بن سلمان وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إيجاد حلول جذرية للحد من انتشار هذه المواد المخدرة داخل المملكة خلال الفترة المقبلة.

سمو #أمير_منطقة_جازان

يشيد بدور الجامعة في خدمة المجتمع خلال زيارته ركن الجامعة في مؤتمر التوعية بأضرار المخدرات، بحضور معالي رئيس الجامعة #مرعي_القحطاني.

المؤتمر نظمته جمعية التوعية بأضرار المخدرات بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان. pic.twitter.com/3km4xyKAgs — جامعة جازان (@JazanUniversity) December 25, 2023

حيث يرغب ملك السعودية وولي عهده في ضرورة وضع مناهج تعليمية للأطفال في المدارس للتعرف على أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.