السعودية: القبض على سعودي يروج المخدرات في المدينة المنورة

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية في إلقاء القبض على مواطن سعودي يقوم بترويج مادة مخدرة بمنطقة المدينة المنورة.

تفاصيل القبض على مواطن سعودي لتجارته في المخدرات

كشفت الهيئة العامة لمكافحة المخدرات السعودية أن المواطن السعودي الذي أُلقي القبض عليه كان يقوم بالترويج لمادة الأمفيتامين المخدرة، لكن قواتنا نجحت في إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.

وأوضحت أن هذا المواطن تم تحويله إلى النيابة العامة، بجانب المواد المضبوطة معه.

في سياق متصل، تواصل هيئة مكافحة المخدرات السعودية التصدي للخارجين عن القانون، بعدما أصبحت هذه المواد تُمثل عائقًا أمام تقدم الفرد والمجتمع السعودي.

وترغب السعودية في البحث عن حلول للتصدي لهذه الظاهرة، والتي تُهدد الدولة السعودية، حيث يبحث تجار هذه المواد السامة عن حيل جديدة لإدخال المواد المخدرة لداخل لمملكة العربية السعودية.

في السياق ذاته، نجحت قوات الأمن السعودية بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على مواطن سعودي بمنطقة القصيم، وهو يقوم بتجارة مادة الأمفيتامين المخدرة خلال اليومين الماضيين.

وأكدت قوات الأمن السعودية نجاحها في القبض على هذا المتهم ومعه كمية كبيرة من الأمفيتامين المُخدر، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة حية.

وسارعت هيئة مكافحة المخدرات السعودية بتحويل المتهم السعودي للنيابة العامة ومعه المضبوطات التي وجدوها برفقته، وذلك لتقديمه للعدالة.

وتُهيب هيئة مكافحة المخدرات السعودية بالمواطنين السعوديين بسرعة الإبلاغ عن أي نشاط إجرامي وغير قانوني يخص تجارة المخدرات.