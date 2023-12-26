السعودية.. القبض على سعودي لتجارته في المخدرات بالمملكة

تواصل قوات الأمن السعودية إحكام السيطرة على الخارجين عن القانون وتجار المواد المحظورة المخدرة خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل القبض على مواطن سعودي لتجارته في المخدرات

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات نجحت في إلقاء القبض على أحد المواطنين بمنطقة القصيم، وذلك بعدما قام بترويج المادة المخدرة الأمفيتامين في المنطقة التابع لها.

وأشارت إلى أن المديرية العامة للمخدرات قامت بضبط المواطن السعودي وبحوزته كمية من هذه المواد المخدرة، بجانب عدد من الأسلحة النارية وذخيرة حية.

وأكدت التقارير أن قوات الأمن نجحت في إيقافه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعد معارضته عمل السلطات، لتنجح في إحالته إلى النيابة العامة.

وشددت التقارير على أن الجهات الأمنية السعودية تُهيب بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن المعلومات التي تتوفر لدي أي مواطن بخصوص الأعمال الإجرامية والغير قانونية، والتي تخص تهريب أو التجارة في المواد المخدرة.

ووضعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية أرقامًا للتواصل من خلالها، وذلك سيقوم صاحب البلاغ بالإتصال على الخط الساخن 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وأيضًا 999 في المناطق الأخري بالمملكة العربية السعودية، بجانب رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهو 995، كما يتوفر البريد الإلكتروني للمديرية وهو 995@gdnc.gov.sa.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية على معالجة جميع البلاغات التي ستتلقاها في سرية تامة ودون علم أحد.