السعودية: القبض على الشخص الذي ظهر بفيديو متداول، وهو يعتدي على طفل في وادي الدواسر

بعد تداول الكثير من الناس لمقطع فيديو يظهر فيه شخص يعتدي على طفل في وادي الدواسر، واستياء العديد من هذا الفعل، كان قد أمر النائب العام في المملكة العربية السعودية (الشيخ سعود المعجب) بسرعة القبض على هذا الشخص.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صرح أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بخصوص تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يعتدي على طفل، فقد تم التوجيه بالقبض على المعتدي.

كما وضح هذا المصدر أن أمر القبض قد استند إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي يتضمن إحالة المعتدي إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص من أجل التحقيق معه، مع اتخاذ الإجراءات الجزائية والمطالبة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة.

كما أشار إلى أن الأنظمة الجزائية تهتم بشكل كبير بحماية الطفل، و أن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة قد وجهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسياً بعد أن تعرض للاعتداء.

القبض على الجاني

وتمت الاستجابة للتوجيهات بسرعة فتم القبض على الجاني، والذي تبين أنه مصري الجنسية، وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.

فقالت الداخلية السعودية في بيان لها: “قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”