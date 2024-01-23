أخبار السعودية

السعودية.. من هي الفئات المستفيدة من التنقيب عن الآثار في المملكة؟

أحمد علي

كشفت هيئة التراث وترخيص المسح الأثري بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة سارة للسعوديين، فيما يخص منح تراخيص التنقيب عن الآثار.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء لحث الفئات المستفيدة على البحث والتنقيب عن التراث السعودي.

الفئات المستفيدة من التنقيب عن الآثار من الشعب السعودي

قامت هيئة التراث بتحديد الفئات المستفادة من قرار منح تراخيص التنقيب عن الآثار.

حيث أكدت الهيئة في بيان رسمي لها أن الجهات العلمية والأفراد المتخصصين والباحثين بالآثار المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية يستطيعون استخراج ترخيص وتصاريح ثقافية من قبل أحد المنصات التي تتبع الهيئة للتنقيب عن الآثار في جميع أراضي المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن هذه المنصة تُسمى “أبدع”، حيث سيكون عليها المعلومات التي يريدها الباحث لاستخراج تصريح للتنقيب عن الأثر.

وأوضحت هيئة التراث السعودي أن هذا القرار سيعمل على منح المتخصصين والباحثين حرية كبيرة في مجالهم، كما أنه سيمكنهم من إجراء دراسات بحثية ميدانية في مواقع أثرية سعودية، للتعرف أكثر عن التراث السعودي.

وشددت على أن الترخيص الذي سيحصل عليه الباحث سيعمل على مساعدته علميًا في الأعمال الميدانية التي يرغب في تنفيذها على أرض الواقع.

ومنحت الهيئة مرونة كبيرة في استخراج هذه التراخيص، حيث وضعت رابط إلكتروني للدخول عليه من قبل الباحثين وتسجيل البيانات الخاصة بهم، ومن ثم استخراج التصريح بسهولة وسرعة كبيرة، حيث وجاء الرابط الإلكتروني كالتالي: “www.abdea.moc.gov.sa”.

ووجهت هيئة التراث السعودي الشكر لقيادات المملكة والمتمثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعد التطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية على صعيد كافة المجالات.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل