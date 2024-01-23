السعودية.. من هي الفئات المستفيدة من التنقيب عن الآثار في المملكة؟

كشفت هيئة التراث وترخيص المسح الأثري بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة سارة للسعوديين، فيما يخص منح تراخيص التنقيب عن الآثار.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء لحث الفئات المستفيدة على البحث والتنقيب عن التراث السعودي.

الفئات المستفيدة من التنقيب عن الآثار من الشعب السعودي

قامت هيئة التراث بتحديد الفئات المستفادة من قرار منح تراخيص التنقيب عن الآثار.

السعودية : طمس الأثار الإسلامية في مكة والمدينة والتنقيب عن الأثار اليهودية في خيبر . pic.twitter.com/GgQFlrrmV0 — يوسف المجيدي (@ywsfalmjydy1) January 8, 2024

حيث أكدت الهيئة في بيان رسمي لها أن الجهات العلمية والأفراد المتخصصين والباحثين بالآثار المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية يستطيعون استخراج ترخيص وتصاريح ثقافية من قبل أحد المنصات التي تتبع الهيئة للتنقيب عن الآثار في جميع أراضي المملكة العربية السعودية.

صور من أعمال البحث والتنقيب عن الآثار في جزر #فرسان جنوب #السعودية حيث تم اكتشاف عدد من الظواهر المعمارية والقطع الأثرية التي تعود للعصور الرومانية pic.twitter.com/hk9nOsMupD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 5, 2022

وأشارت إلى أن هذه المنصة تُسمى “أبدع”، حيث سيكون عليها المعلومات التي يريدها الباحث لاستخراج تصريح للتنقيب عن الأثر.

وأوضحت هيئة التراث السعودي أن هذا القرار سيعمل على منح المتخصصين والباحثين حرية كبيرة في مجالهم، كما أنه سيمكنهم من إجراء دراسات بحثية ميدانية في مواقع أثرية سعودية، للتعرف أكثر عن التراث السعودي.

وزير الآثار الأسبق «#زاهي_حواس» يقول إنه سيترأس بعثة مصرية للحفر والتنقيب عن آثار الملك #رمسيس الثالث في شمال #السعودية، بداية من نوفمبر المقبل pic.twitter.com/u1UycctHwm — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 28, 2021

وشددت على أن الترخيص الذي سيحصل عليه الباحث سيعمل على مساعدته علميًا في الأعمال الميدانية التي يرغب في تنفيذها على أرض الواقع.

فيديو | ماذا قال مدير عام الأبحاث والدراسات الأثرية عن مشاركة البعثات السعودية للمسح والتنقيب عن الآثار؟#الإخبارية pic.twitter.com/NpfrpDYMcK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2018

ومنحت الهيئة مرونة كبيرة في استخراج هذه التراخيص، حيث وضعت رابط إلكتروني للدخول عليه من قبل الباحثين وتسجيل البيانات الخاصة بهم، ومن ثم استخراج التصريح بسهولة وسرعة كبيرة، حيث وجاء الرابط الإلكتروني كالتالي: “www.abdea.moc.gov.sa”.

ووجهت هيئة التراث السعودي الشكر لقيادات المملكة والمتمثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعد التطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية على صعيد كافة المجالات.