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السعودية: السرطان يغزو المملكة العربية (خلي بالك)

أحمد علي

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لمكافحة داء السرطان بكل أنواعه، بعدما تضاعفت حالات الإصابة به خلال العام الماضي 2023 وبداية العام الجديد 2024.

ويرغب السعوديين في بحث وزارة الصحة بالمملكة عن التوصل لعلاج يمكن من خلاله السيطرة على هذا الغزو السرطاني، والذي أصبح منقولًا وسط الشباب السعودي الصاعد.

معدلات إصابة السعوديين بمرض السرطان 

أوضحت دراسة جديدة أن عدد حالات الإصابة بالسرطان خلال العام الماضي 2023، زاد بشكل سريع ومضاعف عما كان عليه في عام 2020، حيث كانت قد وصلت عدد حالاته ل 17291 حالة.

وأوضح تقرير صادر من وزارة الصحة السعودية، أت هناك 14050 سعودي بنسبة 81.3%.

بينما 3241 مقيم وغير سعودي تمت إصابتهم أي بنسبة 18.7%، مما يجعل هناك قلق كبير بشأن انتشار هذا المرض الملعون.

فيما بلغ عدد الذكور المُصابين خلال إحصائية 2020 يبلغ 6209 حالة بنسبة 44.2%، بينما 7841% من الإناث بنسبة 55.8%، مما يجعل نسبة إصابة الإناث أكثر من الذكور.

بينما على صعيد المعدل المعيار للإصابة بالسرطان في المملكة العربية السعودية، فقد بلغ 74.7 حالة لكل 10p ألف نسمة بين الرجال، و92.1 حالة لكل 100 ألف نسمة من النساء.

ووفقًا لتقرير 2020، فإن المنطقة الشرقية تعد في المركز الأول بالنسبة للمناطق الأعلى معدل للإصابة بالسرطان، وذلك بمعدل 114.6 حالة لكل 100 ألف نسمة.

بينما تأتي الرياض في الوصافة ب 106.2 حالة، ونجران ب 80.2، وتبوك ب 73.2، والجوف ب 65.8 حالة.

وعلى صعيد إصابة النساء بالسرطان في العاصمة الرياض، فقد جاءت 153.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، ثم تبوك بـ 84.4 حالة، ثم الجوف (82.6)، والقصيم (78.9).

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن هذا التقرير الصادر في 2020، تضاعف بشكل عنيف خلال الفترة الماضية، حيث سجلت وزارة الصحة الآلاف الحالات المصابة بمرض السرطان.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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