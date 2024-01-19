السعودية: السرطان يغزو المملكة العربية (خلي بالك)

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لمكافحة داء السرطان بكل أنواعه، بعدما تضاعفت حالات الإصابة به خلال العام الماضي 2023 وبداية العام الجديد 2024.

ويرغب السعوديين في بحث وزارة الصحة بالمملكة عن التوصل لعلاج يمكن من خلاله السيطرة على هذا الغزو السرطاني، والذي أصبح منقولًا وسط الشباب السعودي الصاعد.

في دراسة أجريت في جامعة عبد العزيز في المملكة العربية السعودية على مرضى السرطان، أصروا على شرب بول الإبل لعلاج السرطان. خلص الأطباء والعلماء في التجربة إلى أن بول الإبل لم يوفر أي فوائد سريرية لأي من مرضى السرطان، ولكن ربما كان أحد أسباب العدوى الحيوانيةhttps://t.co/jlhydquDFS pic.twitter.com/P2rIajZviR — Joseph 🇺🇸 (@Joseph176199039) January 15, 2024

معدلات إصابة السعوديين بمرض السرطان

أوضحت دراسة جديدة أن عدد حالات الإصابة بالسرطان خلال العام الماضي 2023، زاد بشكل سريع ومضاعف عما كان عليه في عام 2020، حيث كانت قد وصلت عدد حالاته ل 17291 حالة.

ألعاب #موسم_الرياض ترسم البسمة على وجوه أطفال مرضى السرطان وأسرهم في وندر جاردن pic.twitter.com/oZhHGIhi0z — الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) January 11, 2024

وأوضح تقرير صادر من وزارة الصحة السعودية، أت هناك 14050 سعودي بنسبة 81.3%. بينما 3241 مقيم وغير سعودي تمت إصابتهم أي بنسبة 18.7%، مما يجعل هناك قلق كبير بشأن انتشار هذا المرض الملعون. فيما بلغ عدد الذكور المُصابين خلال إحصائية 2020 يبلغ 6209 حالة بنسبة 44.2%، بينما 7841% من الإناث بنسبة 55.8%، مما يجعل نسبة إصابة الإناث أكثر من الذكور. بينما على صعيد المعدل المعيار للإصابة بالسرطان في المملكة العربية السعودية، فقد بلغ 74.7 حالة لكل 10p ألف نسمة بين الرجال، و92.1 حالة لكل 100 ألف نسمة من النساء. هل تجميد #الخبز في #الفريزر يسبب #السرطان؟ إطلعي على الإجابة كاملة من هنا 👇#مجلة_الجوهرة #السعودية #المطبخ #الصحة https://t.co/ZmP6Y5Ne7y — مجلة الجوهرة (@AljawharaMag) January 14, 2024 ووفقًا لتقرير 2020، فإن المنطقة الشرقية تعد في المركز الأول بالنسبة للمناطق الأعلى معدل للإصابة بالسرطان، وذلك بمعدل 114.6 حالة لكل 100 ألف نسمة. بينما تأتي الرياض في الوصافة ب 106.2 حالة، ونجران ب 80.2، وتبوك ب 73.2، والجوف ب 65.8 حالة. وعلى صعيد إصابة النساء بالسرطان في العاصمة الرياض، فقد جاءت 153.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، ثم تبوك بـ 84.4 حالة، ثم الجوف (82.6)، والقصيم (78.9).

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن هذا التقرير الصادر في 2020، تضاعف بشكل عنيف خلال الفترة الماضية، حيث سجلت وزارة الصحة الآلاف الحالات المصابة بمرض السرطان.