السعودية: الزكاة والضريبة تعتمد قواعد جديدة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باعتماد قواعد جديدة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، والتي تحل مكان دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي والتي تم صدورها في 20 جمادى الآخرة 1439.

وقد بينت الهيئة أن قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي قد قامت بتضمين إجراء عدد من التعديلات التي ترتبط بمجموعة من الخدمات التي تتعلق بقطاع التخليص الجمركي، ومن هذا يتم إلغاء رسوم إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي بواقع 3000 ريال، ويتم إلغاء رسوم إضافة فرع “صادر ووارد” بواقع 1000 ريال، وتم إلغاء رسوم إضافة فرع “ترانزيت” بواقع 1000 ريال.

تعديلات على خدمات التخليص الجمركي

ومن جانبها فقد أفادت الهيئة بأن هذه التعديلات التي جدت على خدمات التخليص الجمركي قد تضمنت معها إلغاء اشتراط الضمان البنكي الذي كان واحداً من المتطلبات لتأسيس نشاط التخليص الجمركي للصادرات والواردات، والذي كان يتراوح من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، واقتصار شروط الضمان البنكي فقط على أن يتم تأسيس نشاط الترانزيت بقيمة 50 ألف ريال وذلك كحد أدنى يشمل جميع المنافذ الجمركية، وقد شملت التعديلات الاخيرة إلغاء إلزامية تواجد مقر رئيسي في مدينة قريبة للمنفذ الجمركي الذي يتم ممارسة نشاط التخليص عبره، حيث يشترط أن يتواجد مقر واحد على الأقل ليتم ممارسة نشاط التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية، كما حدث إلغاء لإلزامية تعيين الموظف المستقل الذي يحصل على الدورة الجمركية في التخليص الجمركي في كل منفذ جمركي، ويتم الاكتفاء بموظف واحد فقط على الأقل بالمبنى ويفضل ان يكون حاصلا على الدورة الجمركية.

رفع مستوى قطاع التخليص الجمركي

ومن جانبها فقد أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن صدور تلك القواعد والشروط يساعد في تحقيق رفعة مستوى وكفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يعتبر شريكًا استراتيجيًا يقوم بدعم مستهدفات الهيئة لتيسير التجارة وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية سنة 2030، مع سعي الهيئة إلى التطوير المستمر في مهنة التخليص الجمركي ورفع كفائة مستوى الالتزام، وذلك من خلال توفير أحسن الخدمات التي من شأنها تساعد في تحسين قدرة قطاع التخليص الجمركي على المنافسة، وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، والمساعدة على توفير جميع الخدمات التي تساعد في رفع مستوى رضا جميع العملاء، وهذا الأمر الذي يساعد في جلب الاستثمارات للمنظومة.