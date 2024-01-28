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السعودية.. الدفاع المدني يحذر المواطنين من خطورة سخانات المياه في فصل الشتاء: “تؤدي للموت”

أحمد علي

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية تحذيرًا قويًا بسبب خطورة عدم ضبط السخانات الكهربائية في المنازل طيلة فصل الشتاء.

وتسببت السخانات الكهربائية في حوادث منزلية طيلة السنوات الماضية بالمملكة العربية السعودية، مما نجم عنها خسائر في الأرواح، حيث تعرضت عائلات بأكملها للوفاة بسبب انفجار هذه السخانات.

الدفاع المدني السعودي: يجب ضبط السخانات على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من استخدام الأجهزة الكهربائية وبالأخص سخانات المياه، حيث تمثل خطورة كبيرة على أرواح المواطنين.

وأوضحت أن هناك خطرًا كبيرًا من ضبط السخانات الكهربائية على درجة حرارة أعلى من المسموح به، والتي اشترطتها المديرية، حيث أعلنت عنها في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي على أهمية ضبط سخانات المياه الكهربائية على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، كما يجب عمل صيانة دورية لصمام الأمان، والتأكد من وصول المياه، بجانب التأكيد على فصل الكهرباء عنها عند انقطاعها، حتى لا يكون هناك انفجار يؤدي بشكل مباشر في وفاة السكان.

وأكد حساب يُدعى “dr. Mohamed Kamal”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا، و”x” حاليًا، حيث كتب: “‏سخانات المياه الكهربائية تعتبر ركيزة أساسية من تجهيزات المنزل ويتم استخدامها بشكل دائم تقرييا في فصل الشتاء”.

وتابع: “تستخدم ايضا في فصل الصيف ولا يمكن الاستغناء عنها ، ولكنها تشكل مصدر خطورة وتتسبب في حوادث الموت المباشر بسبب حدوث ماس كهربائي في سخان المياه أو الانفجار”.

 

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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