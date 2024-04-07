السعودية.. الحشرات تغزو المملكة والحرم المكي وفيديوهات ترصد حجم الكارثة

سادت حالة من القلق والرعب لدي شعب المملكة العربية السعودية، بما انتشرت ظاهرة غريبة خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل غزو الحشرات المملكة العربية السعودية

شهدت عددًا من المناطق بالمملكة العربية السعودية انتشارًا للحشرات في عددًا من المناطق، مما جعل هناك صدمة كبيرة.

ورصدت فيديوهات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب السعودي جراء غزو هذه الحشرات لمناطق هامة في بلاد الحرمين الشريفين.

وشهدت الباحات الخارجية للمسجد النبوي بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والمسجد الحرام بمكة المكرمة انتشارًا كبيرًا للحشرات، مما أفسد على المصلين الصلاة.

وانتشرت الملايين من الحشرات على أرضية المسجد النبوي بالمدينة المنورة، مما جعل المصلين يتفرقون وينهون صلاتهم بسرعة.

ولم يتحدد بعد إذا كانت هذه الحشرات نافعة أم ضارة، حيث ينتظر شعب المملكة صدور بيانًا رسميًا من قبل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمنوط به معرفة مدى خطورة هذه الحشرات.

شاهد.. الحشرات تغزو السعودية

🇸🇦 🪲 يوثق سكان بعض مناطق المملكة العربية السعودية ظاهرة موسمية غير عادية، وهي ظهور جحافل من الخنافس في الشوارع.

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✍️ يربط الخبراء غزو الحشرات بزيادة الرطوبة وهطول الأمطار الغزيرة في الأسابيع الأخيرة.

-تنتمي الخنافس السوداء التي تغزو الشوارع إلى فصيلة الخنافس الأرضية… pic.twitter.com/ydZ82av8ZH — يوسفين YOUSEF (@yousefeeen) April 5, 2024

فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلۡجَرَادَ وَٱلۡقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٖ مُّفَصَّلَٰتٖ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمٗا مُّجۡرِمِينَ .. أنواع من الحشرات تغزو مناطق في السعودية ويقال بسبب انتشار الفساد الأخلاقي و الانحلال والإلحاد pic.twitter.com/r7opYmJuGE — حساب جديد huda (@hudaMo60986) April 6, 2024

الحشرات تغزو المصلين في المدينة المنورة #السعودية pic.twitter.com/DNUvAlhgGt — فايز الغانم (@faiez48987602) April 11, 2023

في سياق متصل، يستعد الشعب السعودي خلال الفترة المقبلة استقبال عيد الفطر المبارك، حيث تسود حالة من البهجة والسرور بين جموع السعوديين.

ويخشى أفراد شعب المملكة من أن تؤثر ظاهرة انتشار الحشرات في السعودية على فرحتهم خلال عيد الفطر، خاصة وأن هناك أعداد كبيرة من هذه الحشرات في مناطق حيوية ومنها المساجد، والتي تعد مكانًا خاصًا بالنسبة للسعوديين لتأدية الصلوات الخمس وصلاة العيد.