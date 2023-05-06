السعودية.. البدء في إصدار تصاريح حجاج الداخل

بدأت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، بتاريخ يوم الجمعة 5 مايو 2023، في إصدار تصاريح الحجاج بداخل المملكة لموسم الحج لهذا العام، وذلك لمن أكملوا سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في الشركات والمؤسسات الخاصة بحجاج الداخل، وأيضاً لمن انتهوا من الإجراءات النهائية للتسجيل، وشددت وزارة الحج والعمرة على إصدار التصريح الخاص بالحج عن طريق منصة “أبشر”.

أخذ اللقاحات لإصدار التصاريح

وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة “تويتر” أنه يجب على الأشخاص الذين أكملوا مرحلة التقديم على الحج‬⁩ استكمال التحصينات اللازمة وهي متمثلة في لقاح كورونا لمن لم يستكمل التحصين، وأيضاً لقاح الحمى الشوكية للذين لم يتلقوا التطعيم خلال الـ5 سنوات الماضية، وأيضاً لقاح الإنفلونزا الموسمية للذين لم يتلقوا التطعيم هذا الموسم، وأكدت الوزارة أن ذلك شرط أساسي لإصدار التصاريح.

أولى طلائع الحجاج

وتستقبل دولة السعودية، في بداية شهر ذي القعدة أول طلائع الحجاج لهذا العام، وقد أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ وقد خصصت من خلال تلك الخطة وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وأيضاً طيران أديل وأيضاً طيران السعودية الخاص، ما يزيد عن مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن(حجاج بيت الله) لنقلهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن الخطة المتكاملة والتي تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي والبالغ عددهم 164 طائرة، وأيضاً توفير أسطول إضافي ليساند في نقل المزيد من حجاج بيت الله والذي يبلغ عدده 12 طائرة أخرى، حيث سيتم نقل الحجاج إلى أكثر من 100 وجهة مجدولة و14 وجهة موسمية، وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية وهم على الترتيب : جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع.

ويوجد مجموعة من الملاحين الخاصين بالخطوط السعودية والبالغ عددهم أكثر من 8 آلاف في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك أثناء الرحلات لنرى من خلال ذلك كرم الضيافة السعودية بلمسة عصرية وبرصيدٍ وافر من اللغات التي يتحدث بها الحجاج والتي تبلغ حوالي 42 لغة متنوعة.