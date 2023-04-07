السعودية: الأمن العام يناشد المواطنيين والوافدين بالصلاة في المساجد القريبة لمساكنهم والسبب

كان قد شهد المسجد الحرام اليوم الجمعة إزدحامًا شديدا من المصلين والزائرين، ولهذا السبب قد نصح الأمن العام بالحرم بأداء صلاة الجمعة اليوم في المساجد القريبة من بيوت المواطنيين والوافدين، وذلك للمساهمة في تخفيف التكدس والزحام الشديد بالحرم.

من ناحية أخرى فقد ذكر “الأمن العام” من خلال منشور تم نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر” مناشدا فيه المواطنيين قائلا، «أخي المواطن .. أخي المقيم، يشهد المسجد الحرام اليوم كثافة عالية من المصلين والمعتمرين، وصلاة الجمعة في المسجد القريب منك تقوم بالتخفيف من الإزدحام وهذا تعاون مقدر من حضراتكم».

وفي هذا السياق ، قام المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، “هاني بن حسني حيدر”، بالتأكيد على تسخير كافة الإمكانيات والطاقات البشرية العاملة وأيضا الآلية الموجودة بالمسجد الحرام وذلك لتهيئة الخدمات في المسجد الحرام أثناء تأدية صلاة الجمعة.

كما قام حيدر بالتوضيح، أن هذا وفقًا لبيان تمت مشاركته على موقع الرئاسة الإلكتروني” وقد جاء فيه أن الرئاسة الخاصة بشؤون الحرمين الشريفيين تقوم بمواصلة تنفيذها للخطط التشغيلية و التطويرية التي تقوم بعملها في موسم شهر رمضان هذا العام، و المستمدة من كل الخبرات التراكمية السابقة لجميع الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام، وجميع الساحات الخاصة به، وهذا يتم بتوجيه مباشر وبمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إمام الحرم المكي.