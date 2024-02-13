السعودية.. اكتشافات أثرية جديدة في منطقة عسير

يبدو أن هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق فيما يخص الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلنت عن اكتشافها مواقع أثرية بمنطقة عسير.

السعودية.. تفاصيل اكتشافات بلاد الحرمين الشريفين

يأتي التنقيب الأثري للهيئة في موسمها الخامس عشر، من العام الماضي 2023، حيث أوضحت أن “جرش الأثري” يعد موقعًا أثريًا في جنوب المملكة.

وأكد الفريق العلمي في الموقع اكتشاف عدد من الظواهر المعمارية الجديدة لعدد من الوحدات السكنية، حيث تم بناؤها بالحجارة والطين، والتي تعد هذه الوحدات ممتدًا للاكتشافات التي تمت عن طريق أعمال التنقيبات الأثرية خلال المواسم الماضية، وبالأخص في الجهة الشمالية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت أنظارها للبحث عن المواقع الأثرية في البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل التوعية وجذب مزيد من الراغبين للتعرف على حضارة بلاد الحرمين الشريفين.

نقوش تاريخية نادرة في موقع الأخدود.. اكتشافات أثرية جديدة بأيادي سعودية 🇸🇦https://t.co/FyWzw7m3a7 pic.twitter.com/Ha4tCjRPDZ — مجلة هي (@hiamag) February 16, 2023

ويبحث الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن الوصول ببلادهما لتحقيق الرؤية المنتظرة 2030، والتي ترغب المملكة في الوصول إليها بإنجاز عددًا من المشاريع والاستثمارات والطموحات.

ومن المتوقع أن تبدأ المملكة العربية السعودية في زيادة العمل على الاكتشافات الأثرية بالبلاد خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السعوديون يرغبون في التعرف أكثر على تاريخ بلادهم.

عبر أكثر من 30 بعثة سعودية دولية للتنقيب الأثري..

«#هيئة_السياحة»: اكتشافات أثرية غير مسبوقة في 1439 تبرز المكانة التاريخية للمملكةhttps://t.co/wVjPHdegr9#عكاظ@OKAZ_online pic.twitter.com/nkGINdJdIJ — عكاظ (@OKAZ_online) September 29, 2018

وتزداد المقبلين على السعودية خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التطور الكبير على جميع المستويات والقطاعات؛ سواء الرياضية أو الفنية أو السياحية والاقتصادية.