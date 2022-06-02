السعودية: استقبال أول رحلة من الحجاج 1443 الأسبوع القادم

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن استقبالها أول رحلة من الحجاج في الأسبوع القادم من شهر يونيو الحالي، بحيث ستكون قادمة من إسلام آباد، وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى عدد هم وموعد وصولهم، وتطرقت إلى ذكر كل التفاصيل المتعلقة بهذه الرحلة والتجهيزات الهامة التي تعدها حاليا من أجل توفير السلامة للوافدين إلى أراضيها من أجل أداء مناسك الحج المباركة عن قريب.

استقبال أول رحلة من الحجاج

تم الإعلان عن موعد استقبال أول رحلة من الحجاج بصفة رسمية لموسم الحج من السنة الجارية 2022-1443، وسيصادف توقيتها يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا، وسيبلغ عدد ركاب هذه الرحلة حوالي مائتان وثمانون راكب، وللإشارة فإن كل القطاعات الحكومية في السعودية في صالات العمرة تجهز كل المتطلبات الضرورية من أجل تقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمان المقبلين، بحيث تم تخصيص عدد 20 استراحة مكيفة بها.

التقديم على العمرة من خارج السعودية

أكّد وزير الحج والعمرة في المملكة على أنّ إصدار تأشيرة العمرة لا تتجاوز مدته أربعة وعشرون ساعة، كما أشار إلى أن الحج لهذه السنة من الممكن أن يسجل استقبال حوالي مليون حاج من مختلف بقاع العالم، وكل الاستعدادات تتم حاليا من أجل إنجاح هذا الموسم بعد الانقطاع بسبب وباء كورونا، كما سيعرف هذا الموسم أول تطبيق فعلي لبطاقة الحج الإلكترونية للمرة الأولى.

الشروط الصحية للوافدين إلى الحج

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في كل الحجاج لهذا الموسم، وهي:

شرط السن: أن يكون السن أقل من 65 عاما

يجب أن يكون محصنا ضد فايروس كورونا ومتلقيا لكل الجرعات

كما أنه من الضروري أن يقوم بتقديم نتيجة فحص سلبية لكورونا، وألا تتجاوز مدة هذا التحليل الذي خضع له 72 ساعة قبل القدوم إلى أراضي المملكة.

نصل إلى ختام مقال استقبال أول رحلة من الحجاج الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية تزامنا مع اقتراب موسم الحج 1443.