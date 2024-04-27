السعودية.. ارتفاع أسعار الذهب في المملكة العربية
أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تشهد حالة من الارتفاع المبالغ فيه خلال الفترة الحالية، مما جعل هناك تحفظ كبير من قبل المواطنين ببلاد الحرمين الشريفين في شراء المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.
جاءت أسعار المشغولات الذهبية في السعودية مفاجئة للكثير من الشعب السعودي، خاصة وأن هناك شباب يبحثون عن الزواج، مما يجعلهم يرغبون في شراء كميات كبيرة من الذهب.
أسعار الذهب في السعودية
أحرز عيار 24 سعرًا بقيمة 279.23 ريالًا سعوديًا، بينما جاء سعر عيار الذهب 22 بقيمة 255.97 ريال سعودي.
وحل سعر الذهب عيار 21 سعر 244.34 ريال، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 لسعر209.43 ريال، بينما جاء سعر الذهب عيار 14 بقيمة 162.89 ريال.
#أسعار_الذهب في #السعودية اليوم الخميس 25 إبريل.. عيار 22 يُسجل 256 ريالًاhttps://t.co/T4C6pEUDKC
— صحيفة تواصل (@twasulnews) April 25, 2024
وسجل أسعار الذهب عيار 12، بقيمة 139.62 ريالًا سعوديًا، فيما جاءت أسعار الأوقية الذهبية، بقيمة 8,684 ريال سعودي.
وعلى صعيد أسعار الجنيه الذهبي، فقد جاء بقيمة 1,955 ريال سعودي، بينما سجل سعر كيلو الذهب، قيمة 279,234 ريالًا.
#اسعار #سبائك #الذهب في #السعودية اليوم #الخميس 25/4/2024
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سعر الأونصه 2320.21 دولار
ارتفاع 3.72 $ دولار من أغلاق اليوم السابق pic.twitter.com/HEnGR362to
— اسعار الذهب في السعودية (@saudi_goldprice) April 25, 2024
ويرى العديد من خبراء الذهب في المملكة العربية السعودية أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا طفيفًا فيما يخص أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية.