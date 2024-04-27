السعودية.. ارتفاع أسعار الذهب في المملكة العربية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تشهد حالة من الارتفاع المبالغ فيه خلال الفترة الحالية، مما جعل هناك تحفظ كبير من قبل المواطنين ببلاد الحرمين الشريفين في شراء المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

جاءت أسعار المشغولات الذهبية في السعودية مفاجئة للكثير من الشعب السعودي، خاصة وأن هناك شباب يبحثون عن الزواج، مما يجعلهم يرغبون في شراء كميات كبيرة من الذهب.

أسعار الذهب في السعودية

أحرز عيار 24 سعرًا بقيمة 279.23 ريالًا سعوديًا، بينما جاء سعر عيار الذهب 22 بقيمة 255.97 ريال سعودي.

وحل سعر الذهب عيار 21 سعر 244.34 ريال، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 لسعر209.43 ريال، بينما جاء سعر الذهب عيار 14 بقيمة 162.89 ريال.

وسجل أسعار الذهب عيار 12، بقيمة 139.62 ريالًا سعوديًا، فيما جاءت أسعار الأوقية الذهبية، بقيمة 8,684 ريال سعودي.

وعلى صعيد أسعار الجنيه الذهبي، فقد جاء بقيمة 1,955 ريال سعودي، بينما سجل سعر كيلو الذهب، قيمة 279,234 ريالًا.

ويرى العديد من خبراء الذهب في المملكة العربية السعودية أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا طفيفًا فيما يخص أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية.