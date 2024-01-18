السعودية: ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الذهب بالمملكة
أسعار الذهب اليوم، شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه، مما جعل هناك حالة من الترقب لدي الشعب السعودي، حيث يرغب العديد من المواطنين في شراء كميات كبيرة خلال الفترة الحالية.
السعودية تمتلك 323.7 طنًا من الذهب
حسب موقع “gold-prices” المختص في أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية، فإن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الأربعاء؛ قيمة216.91 ريال، بينما جاء عيار 24 بـ 247.90 ريال.
وأصبح الذهب أحد أهم الثروات الوطنية في المملكة العربية السعودية، فتمتلك البلاد هناك احتياطًا نقديًا ب 323.7 طنًا.
#أسعار_الذهب اليوم في #السعودية
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— مجلة رواد الأعمال (@rowad_alaamal) January 16, 2024
ويأتي الذهب ضمن المعادن المصنفة في الفئة الأولى في المملكة، فتختلف خاماته من مكان إلى آخر، وذلك وفقًا لدرجة تركيز المعدن، بالإضافة إلى حجم الرواسب المعدنية في الأماكن التي يتواجد بها الذهب.
أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية
سعر #الذهب في #السعودية اليوم .. عيار 24 يتجاوز 247 ريالًا #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/knDenEwIW3
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 16, 2024
سجل جرام الذهب عيار 24، قيمة 247.90 ريال سعودي، أي ما يعادل 66.10 دولار أمريكي.
بينما جاء سعر عيار 22 ب 227.0 ريال سعودي، أي 60 دولارًا أمريكيًا.
فيما أتى سعر عيار الذهب 21 في المملكة العربية السعودية بقيمة216.91، أي 57.84 دولارًا أمريكيًا، كما جاء جرام الذهب عيار 18 بقيمة 185.93 ريالًا سعوديًا، أي 49.58 دولارًا أمريكيًا.
أسعار #الذهب في #السعودية اليوم#اقتصاد_اليوم
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— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) January 16, 2024
وجاء جرام الذهب عيار بقيمة 145.02 ريال سعودي، أي ما يعادل 38.67 دولارًا أمريكيًا، وجرام الذهب عيار 12 سجل 123.95 ريال سعودي، و33.05 دولارًا أمريكيًا.
فيما أحرز جرام الذهب عيار 10 قيمة 103.38، أي ما يعادل 27.56 دولارًا أمريكيًا، وجرام الذهب عيار 9، سجل 92.96 ريال سعودي، و24.79 دولارًا أمريكيًا، فيما أتى جرام الذهب عيار 8، بقيمة 82.55 ريال سعودي، و22.01 دولارًا أمريكيًا.