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السعودية.. إعفاء 8 فئات من اختبارات القدرات بجامعات المملكة

أحمد علي

قرر مجلس شؤون الجامعات بالمملكة العربية السعودية إعفاء عدد من الطلاب والطالبات من خوض اختبارات القدرات، خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وقام مجلس شؤون الجامعات بالسعودية بإطلاق قرارًا بإعفاء 8 فئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من أداء اختبارات القدرات والتحصيلي للقبول في جامعات المملكة.

من هم الفئات المعافاة من اختبارات القدرات بالسعودية؟

كشف مجلس شؤون الجامعات بالمملكة العربية السعودية عن الفئات التي سيُطبق عليهم قرار الإعفاء من خوض اختبارات القدرات، ويأتي على رأسهم:

الأشخاص أصحاب الإعاقة البصرية، وأيضًا الإعاقة السمعية، وصعوبات التعلم، واضطرابات التوحد.

كما يأتي ضمن القرار؛ الاشخاص أصحاب الاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، بجانب الطلاب الذين لديهم اضطراب في اللغة والكلام، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتواجد بهم إعاقة في فرط الحركة وتشتت الانتباه.

أمين عام المجلس: قرار الإعفاء بفرمان من وزير التعليم السعودي

شدد الدكتور بسام بن عبدالله البسام، الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، على أن قرار الإعفاء الذي صدر من المجلس بحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة تم اتخاذه بناءً على توجيهات الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، وزير التعليم السعودي ورئيس مجلس شؤون الجامعات، بعدما أمر بتشكيل لجنة مختصة، من أجل العمل على دراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات.

ويلزم القرار الجامعات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بإعفاء هؤلاء الطلاء من أداء اختبارات القدرات والامتحانات التحصيلية.

وأوضح البسام أن اللجنة قامت بعقد عدد من الجلسات، بالإضافة إلى ورش عمل، وذلك لمناقشة مواقف كل طالب والعمل على حلها ووضع موقفه النهائي سواء بالإعفاء أو تأدية الاختبارات.

واختتم أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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