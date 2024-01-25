السعودية.. إعفاء 8 فئات من اختبارات القدرات بجامعات المملكة

قرر مجلس شؤون الجامعات بالمملكة العربية السعودية إعفاء عدد من الطلاب والطالبات من خوض اختبارات القدرات، خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وقام مجلس شؤون الجامعات بالسعودية بإطلاق قرارًا بإعفاء 8 فئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من أداء اختبارات القدرات والتحصيلي للقبول في جامعات المملكة.

تفاعلاً مع توصية الورقة الخاصة ببرنامج الأمير فيصل بن بندر الإنمائي ، والمقدمة من اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض ضمن جلسات المؤتمر الدولي : الجامعات وأهداف التنمية المستدامة 2030 "الممارسات والمستهدفات" ، والذي تم عقده في مركز سيفال السعودية بجامعة المجمعة… pic.twitter.com/9Wr5W7eBmq — جامعة المجمعة (@umajmaah) January 25, 2024

من هم الفئات المعافاة من اختبارات القدرات بالسعودية؟

#عاجل | مجلس شؤون الجامعات يقر إعفاء ثماني فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي. pic.twitter.com/zR11EpZXzt — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) January 25, 2024

كشف مجلس شؤون الجامعات بالمملكة العربية السعودية عن الفئات التي سيُطبق عليهم قرار الإعفاء من خوض اختبارات القدرات، ويأتي على رأسهم:

الأشخاص أصحاب الإعاقة البصرية، وأيضًا الإعاقة السمعية، وصعوبات التعلم، واضطرابات التوحد.

كما يأتي ضمن القرار؛ الاشخاص أصحاب الاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، بجانب الطلاب الذين لديهم اضطراب في اللغة والكلام، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتواجد بهم إعاقة في فرط الحركة وتشتت الانتباه.

نزف البشرى لذوي الإعاقة وأسرهم بصدور قرار إعفاء ذوي الإعاقة من اختبارات القدرات والتحصيلي في المرحلة الثانوية .#اتحاد_جامعة_نجران pic.twitter.com/HxlE8W8GDy — اتحاد طلاب جامعة نجران (@UNinajran) January 24, 2024

أمين عام المجلس: قرار الإعفاء بفرمان من وزير التعليم السعودي

شدد الدكتور بسام بن عبدالله البسام، الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، على أن قرار الإعفاء الذي صدر من المجلس بحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة تم اتخاذه بناءً على توجيهات الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، وزير التعليم السعودي ورئيس مجلس شؤون الجامعات، بعدما أمر بتشكيل لجنة مختصة، من أجل العمل على دراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات.

ويلزم القرار الجامعات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بإعفاء هؤلاء الطلاء من أداء اختبارات القدرات والامتحانات التحصيلية.

وأوضح البسام أن اللجنة قامت بعقد عدد من الجلسات، بالإضافة إلى ورش عمل، وذلك لمناقشة مواقف كل طالب والعمل على حلها ووضع موقفه النهائي سواء بالإعفاء أو تأدية الاختبارات.

واختتم أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.