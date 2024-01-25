أخبار السعودية

السعودية.. إشادة أمريكية كبيرة بدور محمد بن سلمان في التنمية العالمية

أحمد علي

جذبت رؤية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التنموية العديد من المعجبين حول العالم، مما جعله يفرض شخصيته بما لديه من إمكانيات قيادية.

ونجح ولي العهد السعودي في إحداث تغييرات جذرية في المملكة العربية السعودية، حيث تشهد البلاد تقدمًا لافتًا للنظر خلال الفترة الحالية في جميع المجالات.

إشادة كبيرة من كاتب أمريكي لولي العهد السعودي 

نجحت شخصية محمد بن سلمان في جذب إعجاب الكاتب الأمريكي روبي سبحاني، والذي جعل مقاله في صحيفة “واشنطن تايمز” لسرد الإمكانيات القيادية التي يتمتع بها ولي العهد السعودي، بجانب قدرته على فرض السلام في المنطقة العربية، لما لديه من رجاحة عقل وتفكير قويم.

ووصف الكاتب الأمريكي بن سلمان أنه رمزاً لفجرًا عالميًا جديد يبشر بالسلام والازدهار، كما أنه ينجح في وضع الإصلاحات والاستدامة لمستقبل العالم.

وبدأ الكاتب الأنريكي روبي سبحاني مقالته بتصوره الواقعي لولي العهد السعودي بإنه يقف على منصة العالم بثقة، مؤكدًا على أن لديه رؤية لواقع مليء بالسلام والتنمية.

كما أبرز سبحاني المواصفات التي يتميز بها رئيس الوزراء السعودي، حيث يتمتع بالجرأة والرزانة والحكمة لمواجهة التحديات التي تقف أمام بلاده والعالم.

ونقل مقال العالم روبي سبحاني، أن محمد بن سلمان لديه رؤيى لحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، ليستلهم دروسًا سابقة من التاريخ عن موقف ألمانيا واليابان.

وتعد العلوم والتكنولوجيا وتمكين الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الملفات التي يرغب بن سلمان في تعزيزها داخل المملكة العربية السعودية وحول العالم.

كما ألهم قرار ولي العهد السعودي بزراعة مليون شجرة الكاتب السعودي، مشددًا على أن بن سلمان لديه رؤية لإنقاذ كوكب الأرض، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

واستطاع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إحداث نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية، بعد التغييرات التي أحدثها على المجتمع السعودي خلال فترة وجيزة.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل