السعودية.. إشادة أمريكية كبيرة بدور محمد بن سلمان في التنمية العالمية

جذبت رؤية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التنموية العديد من المعجبين حول العالم، مما جعله يفرض شخصيته بما لديه من إمكانيات قيادية.

ونجح ولي العهد السعودي في إحداث تغييرات جذرية في المملكة العربية السعودية، حيث تشهد البلاد تقدمًا لافتًا للنظر خلال الفترة الحالية في جميع المجالات.

رئيس وزراء بريطانيا السابق: رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .. جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة. . pic.twitter.com/iPWZgPvj9n — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 25, 2024

إشادة كبيرة من كاتب أمريكي لولي العهد السعودي

نجحت شخصية محمد بن سلمان في جذب إعجاب الكاتب الأمريكي روبي سبحاني، والذي جعل مقاله في صحيفة “واشنطن تايمز” لسرد الإمكانيات القيادية التي يتمتع بها ولي العهد السعودي، بجانب قدرته على فرض السلام في المنطقة العربية، لما لديه من رجاحة عقل وتفكير قويم.

ووصف الكاتب الأمريكي بن سلمان أنه رمزاً لفجرًا عالميًا جديد يبشر بالسلام والازدهار، كما أنه ينجح في وضع الإصلاحات والاستدامة لمستقبل العالم.

الآغا: نرفع القبعة لصاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان على كل ما تشهده المملكة.. وفوز روما على الشباب ضمن الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء النادي السعودي.. وبن زنان: كل الشكر لقاداتنا على الفعاليات العالمية#صدى_آسيا

pic.twitter.com/e52osq3GgI — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) January 25, 2024

وبدأ الكاتب الأنريكي روبي سبحاني مقالته بتصوره الواقعي لولي العهد السعودي بإنه يقف على منصة العالم بثقة، مؤكدًا على أن لديه رؤية لواقع مليء بالسلام والتنمية.

كما أبرز سبحاني المواصفات التي يتميز بها رئيس الوزراء السعودي، حيث يتمتع بالجرأة والرزانة والحكمة لمواجهة التحديات التي تقف أمام بلاده والعالم.

#ولي_العهد

«نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين، ومعًا سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعًا، مزدهرة قوية، تقوم على سواعد أبنائها وبناتها». صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/zhnocTntlb — عبدالله الرزقي (@a_bo0258) January 25, 2024

ونقل مقال العالم روبي سبحاني، أن محمد بن سلمان لديه رؤيى لحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، ليستلهم دروسًا سابقة من التاريخ عن موقف ألمانيا واليابان.

وتعد العلوم والتكنولوجيا وتمكين الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الملفات التي يرغب بن سلمان في تعزيزها داخل المملكة العربية السعودية وحول العالم.

كما ألهم قرار ولي العهد السعودي بزراعة مليون شجرة الكاتب السعودي، مشددًا على أن بن سلمان لديه رؤية لإنقاذ كوكب الأرض، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

واستطاع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إحداث نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية، بعد التغييرات التي أحدثها على المجتمع السعودي خلال فترة وجيزة.