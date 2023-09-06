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السعودية: إدارة الإرشاد الزراعي تحذر من رش الحمضيات بمبيد خلال شهر سبتمبر الجاري

أحمد أبو الدهب

قامت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمملكة العربية السعودية، بتنبيه المزارعين من رش الحمضيات بمبيدات خلال شهر سبتمبر الجاري.

- صورة 1 - السعودية: إدارة الإرشاد الزراعي تحذر من رش الحمضيات بمبيد خلال شهر سبتمبر الجاري

شعار ومبنى وزارة البيئة والزراعة- مصدر الصورة: "صحيفة عاجل"

ومن جانبها فقد نصحت الإدارة، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة (إكس تويتر سابقا)، بتجنب استخدام المبيدات العشبية التي من دورها تعمل على مكافحة الحشائش والأعشاب خلال هذا الشهر سبتمبر الحالي.

كما أضافت إدارة الإرشاد الزراعي، أن تجنب رش الحمضيات بتلك المبيدات خلال هذه الفترة الحالية يعمل على ضمان عدم تأثير تلك المبيدات على صفات وجودة الثمار والتي من الممكن أن تقلل من قيمتها التسويقية وعدم رشها يسمح بنضوج تلك الحمضيات وبالتالي يساعد في زيادة جودتها.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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