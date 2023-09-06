السعودية: إدارة الإرشاد الزراعي تحذر من رش الحمضيات بمبيد خلال شهر سبتمبر الجاري

قامت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمملكة العربية السعودية، بتنبيه المزارعين من رش الحمضيات بمبيدات خلال شهر سبتمبر الجاري.

شعار ومبنى وزارة البيئة والزراعة- مصدر الصورة: "صحيفة عاجل"

ومن جانبها فقد نصحت الإدارة، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة (إكس تويتر سابقا)، بتجنب استخدام المبيدات العشبية التي من دورها تعمل على مكافحة الحشائش والأعشاب خلال هذا الشهر سبتمبر الحالي.

أخي مزارع #الحمضيات

تجنب استخدام #المبيدات العشبية لمكافحة الحشائش والأعشاب خلال شهر #سبتمبر حتى لا تؤثر سلبًا على صفات جودة الثمار وتقلل من قيمتها التسويقية#خدمة_الحمضيات#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/uDo60jAsqF — الإرشاد الزراعي (@agri_ext) September 5, 2023

كما أضافت إدارة الإرشاد الزراعي، أن تجنب رش الحمضيات بتلك المبيدات خلال هذه الفترة الحالية يعمل على ضمان عدم تأثير تلك المبيدات على صفات وجودة الثمار والتي من الممكن أن تقلل من قيمتها التسويقية وعدم رشها يسمح بنضوج تلك الحمضيات وبالتالي يساعد في زيادة جودتها.