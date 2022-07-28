السعودية أول المتأهلين إلي الدور ربع نهائي في بطولة كأس العرب للشباب 2022

تأهل منتخب السعودية إلى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عاما بعد الفوز أمام العراق بأربعة أهداف مقابل هدف في منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

واحتل المنتخب السعودي، صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت سن 20 سنة برصيد 6 نقاط، في المقابل، يأتي المنتخب العراقي ثالثا بدون رصيد وتوديعه البطولة، ومنتخب موريتانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

منتخب السعودية للشباب يتأهل إلى ربع النهائي

حقق المنتخب السعودي فوزا كبيرا على نظيره العراقي 4- 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، للتضمن السعودية بذلك التأهل مباشرة لصدرارة المجموعة، فيما تنتظر موريتانيا المنافسة على المركز الثاني، وتوديع المنتخب العراقي للبطولة.

بطولة كأس العرب للشباب 2022

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات كأس العرب في السعودية دور المجموعات، وذلك بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين ليبيا برصيد 3 نقاط، والجزائر برصيد 3 نقاط في المجموعة الثالثة لتحديد المتأهل عن المجموعة بعد فوز أحد المنتخبين، وعلى ذلك يودع المنتخب البناني البطولة، ويلتقي منتخب مصر مع الصومال في المجموعة الرابعة والتي تضم عمان أيضا، والتي أنهت مبارياتها، لذلك يحتاج المنتخب المصري للتعادل أو الفوز من أجل ضمان التأهل.

كما تأهل منتخب الأردن عن المجموعة الثانية بعد فوز اليمن على الإمارات 3- 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء على استاد نادي ضمك بخميس مشيط، بينما أنعش منتخب اليمن آماله في التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز أمام الإمارات في منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

وبذلك يتأهل المنتخب الأردني لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، للدور ربع النهائي، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة عقب هزيمته من المنتخب اليمني باحتلاله المركز الثالث الأخير برصيد نقطة واحدة بعد خسارته.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب للشباب 2022

العديد من القنوات العربية تنقل أحداث ومبارايات البطولة العربية للشباب تحت سن 20 سنة عبر شاشاتها، هذا ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر قنوات نايل سبورت، وأون تايم سبورت على القمر الصناعي المصري نايل سات، والعراقية الرياضية، والرابعة الرياضية، والسعودية الرياضية، ودبي الرياضية، والكأس القطرية.