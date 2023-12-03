السعودية.. أمطار غزيرة ورعدية وتحذيرات من سيول تضرب عدة مناطق

كشفت هيئة الأرصاد السعودية اليوم الأحد، عن حالة الطقس الذي ستشهده المملكة العربية السعودية، في ظل المخاوف من قبل السعوديين باستمرار هطول الأمطار الغزيرة والرعدية.

تفاصيل حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد

أكدت هيئة الأرصاد السعودية أن حالة الطقس اليوم الأحد، ستشهد أمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، كما أن تسبقها رياح نشطة محملة بالأتربة والغبار على عدة مناطق كالباحة، ومكة المكرمة، وحائل، والحدود الشمالية.

وأوضح التقرير أن أن هناك رياح سطحية سيشهدها البحر الأحمر، حيث ستكون حركتها شمالية غربي بسرعة 15_40 كم/ساعة.

بينما يشهد الجزء الشمالي الغربي والجنوبي الغربي أيضًا بسرعة 10_30 كم/ساعة، حيث سيكون الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

فيما ستكون سرعتها على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، فيما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوين سحب رعدية ممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما ستشهد ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

بينما سيشهد البحر الأبيض متوسط تكوين أمواج مع وجود سحب رعدية ممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي من البحر المتوسط.

بينما أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما سيكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، بينما ستكون أمواج البحر خفيفة إلى متوسطة.

وتُهيب هيئة الأرصاد السعودية بالمواطنين بضرورة إتخاذ الحيطة والحذر خلال الفترة الحالية والمقبلة، مع إتباع تعليمات الأمن والسلامة لضمان أمن المواطنين خلال فترة هطول الأمطار الكثيفة والرعدية، التي تشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد شهدت الأيام الماضية هطولًا للأمطار على عدة مناطق منها مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.