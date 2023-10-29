السعودية.. أمطار رعدية غزيرة تضرب المملكة وتحذيرات شديدة

تسود حالة من القلق وسط الشعب السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد وجهت المديرية العامة للدفاع المدني الشعب السعودي لاتخاذ الحذر والحيطة خلال الفترة المقبلة، والبقاء في أماكن آمنة، حيث تتعرض المملكة لأمطار رعدية وسيول.

وشددت الدفاع المدني على عدم السباحة في المستنقات، مما يجعلها تُشكل خطورة، بالإضافة إلى اتباع التعليمات، التي تقدمها المديرية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

وأكدت المديرية على أن هطول الأمطار الرعدية ستكون كثيفة ومستمرة على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء القادم.

كما شددت على أن مكة المكرمة ستتعرض لسيول وأمطار غزيرة، مما يجعلها تتأثر بسبب جريان السيول وتساقط البرد والرياح، والتي ستكون محملة بالأتربة والغبار، وتشمل أيضًا مناطق الطائف والكامل والجموم وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث وجدة والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، بالإضافة إلى عدد من المناطق الأخري داخل المملكة.

وأشارت مديرية الدفاع المدني في بيانها أن هناك توقعات بهطول أمطار خفيفة ومتوسطة مع رياح نشطة وسريعة محملة بالأتربة على منطقة الرياض، بالإضافة إلى عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق القصيم ونجران، ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية.

وتهيب المديرية بالشعب اليعودي بضرورة اتباع التعليمات التي تقدمها على كافة الوسائل الإلكترونية والرقمية، حتى لا يتعرض أحد للخطر جراء السيول التي قد تضرب المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.