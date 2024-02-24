أخبار السعودية

السعودية.. أمطار رعدية تضرب المملكة العربية

أحمد علي

يترقب الشعب السعودي خلال الفترة القليلة المقبلة حالة طقس المملكة العربية السعودية، بعدما توقع مركز الأرصاد الوطني السعودي أن تشهد عددًا من المدن هطول أمطار رعدية.

وعاني الشعب السعودي خلال فصل الشتاء الحالي من الأمطار التي ضربت عدة محافظات ومدن سعودية أبرزها العاصمة الرياض.

تفاصيل حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية

أكد المركز الوطني السعودي للأرصاد أن حالة الطقس اليوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر فبراير الجاري، ستكون سيئة، حيث توقع أن تكون هناك هطولًا للأمطار الرعدية الخفيفة إلى متوسطة.

وأشار المركز الوطني السعودي للأرصاد إلى أن هذه الأمطار ستطون مصحوبة برياح سطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

بينما ستكون السماء غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والتي قد يتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.

حركة الرياح في السعودية

أوضح تقرير المركز الوطني السعودي للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط.

بينما ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة الواحدة، فيما سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، كما أن حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة الواحدة.

فيما سيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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