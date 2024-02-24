السعودية.. أمطار رعدية تضرب المملكة العربية

يترقب الشعب السعودي خلال الفترة القليلة المقبلة حالة طقس المملكة العربية السعودية، بعدما توقع مركز الأرصاد الوطني السعودي أن تشهد عددًا من المدن هطول أمطار رعدية.

وعاني الشعب السعودي خلال فصل الشتاء الحالي من الأمطار التي ضربت عدة محافظات ومدن سعودية أبرزها العاصمة الرياض.

تفاصيل حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية

عواصف غبارية وأمطار في عدد من المناطق يوم السبت .. تفاصيل https://t.co/EM3oYR3ysK #عاجل pic.twitter.com/04yzBiITSC — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 23, 2024

أكد المركز الوطني السعودي للأرصاد أن حالة الطقس اليوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر فبراير الجاري، ستكون سيئة، حيث توقع أن تكون هناك هطولًا للأمطار الرعدية الخفيفة إلى متوسطة.

وأشار المركز الوطني السعودي للأرصاد إلى أن هذه الأمطار ستطون مصحوبة برياح سطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

#السعودية | أمطار متفاوتة الغزارة تؤثر على أجزاء من شمال المملكة🌧️🌧️

التفاصيل👇https://t.co/29xFOY8FKo pic.twitter.com/kNGopdQq9t — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 23, 2024

بينما ستكون السماء غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والتي قد يتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.

#السعودية | مشهد لأمطار الخير شمال المملكة 🌧️📢 pic.twitter.com/wBNdI0lr2J — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 24, 2024

حركة الرياح في السعودية

أوضح تقرير المركز الوطني السعودي للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط.

بينما ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة الواحدة، فيما سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، كما أن حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة الواحدة.

فيما سيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.