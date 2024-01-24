نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، شارك اليوم نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في جلسة المناقشة المفتوحة بشأن الشرق الأوسط لمجلس الأمن في مدينة نيويورك بالأمم المتحدة.

السعودية أمام مجلس الأمن: نسعى إلى رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين

وخلال كلمة السعودية أمام مجلس الأمن أكد نائب وزير الخارجية على تفاقم الأوضاع وتصاعد التوتر في غزة والمنطقة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد القصف العشوائي للآلة العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا الأبرياء وتصاعد عدد القتلى.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لإنهاء هذه المأساة ووقف القتل غير المبرر للمدنيين في غزة.

كلمة السعودية أمام مجلس الأمن اليوم

وأشار الخريجي خلال كلمة السعودية أمام مجلس الأمن إلى أن هذه الحرب واضحة للعالم أجمع، وأن آثارها تتطلب مشاركة مشتركة للجميع، وأكد أن المملكة حذرت من تصاعد النزاع وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أولوية المملكة هي رفع المعاناة الإنسانية ووقف العمليات العسكرية في فلسطين واليمن.

وأعرب عن رفض السعودية الشديد لربط هذه الحرب بذريعة الدفاع عن النفس، ورفضه للتهجير القسري لسكان غزة، مشددا على أن ما يحدث يعتبر استهانة غير مقبولة بحياة الفلسطينيين ويجعلهم عرضة للعنف المتكرر دون أي استعداد لحل إيجابي في المستقبل القريب.

نسعى للسلام… السعودية أمام مجلس الأمن

وأكد نائب وزير الخارجية خلال كلمة السعودية أمام مجلس الأمن أيضا أن السعودية ستظل تسعى للسلام وتعمل على تحقيقه، وترفض بشدة انتهاكات القانون الدولي والإنساني من أي طرف تحت أي ذريعة، وطالب المجلس باتخاذ موقف حازم لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالامتثال للقانون الدولي وإنهاء هذه المعاناة، وتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن حقوق وكرامة شعبها.

وحضر الجلسة أيضا نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد العتيق، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.