السر وراء احتفال معظم السعوديين بيوم مولدهم في 1 رجب

يحتفل العديد من السعوديين بذكرى يوم ميلادهم في اليوم الأول من شهر رجب وهو الموافق اليوم السبت.

السبب وراء ذلك

تعود هذه العادة إلى قصة طريفة تتعلق بتسجيل تواريخ الميلاد في الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، مع بداية تطبيق نظام الأحوال المدنية وتسجيل بيانات المواطنين في الوثائق الرسمية، حيث كان هناك مشكلة في عدم معرفة العديد من الأشخاص بتاريخ ميلادهم بالضبط، فالكثير منهم كانوا يتذكرون العام فقط دون معرفة الشهر واليوم.

وبناءً على أهمية تلك البيانات، صدر أمر ملكي بتحديد تاريخ يوم الميلاد للأشخاص الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم بالضبط في منتصف العام الهجري، وهو اليوم الأول من شهر رجب.

روايات وقصص أخرى

وتوجد روايات أخرى ولكن أغلبها كما يعتقد أنها غير حقيقية، حيث تشير تلك الروايات إلى أن موظف الأحوال المدنية أخطأ في تسجيل التواريخ وسجل ميلاد الجميع في يوم 1 رجب، أو أن هذا اليوم هو يوم صدور تواريخ الميلاد والهوية الوطنية لأول مرة، ولكن هذه الروايات جميعها غير صحيحة، والحقيقة هي الرواية السابقة بصدور أمر ملكي بتسجيل كل من لا يعرف شهر ميلاده، ليكون الأول من شهر رجب.

معظمهم تجاوز الخمسين

يحتفل السعوديون، خاصة الذين تجاوزوا سن الخمسين عامًا، بميلادهم في هذا التاريخ نظرًا لأنه تم تسجيل تواريخ الميلاد بدقة بدءًا من منتصف العام الهجري قبل انتشار شهادات الميلاد التي تحدد تاريخ الميلاد باليوم والشهر بدقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر بداية شهر رجب موعدًا لمغادرة المتقاعدين لأعمالهم بعد اكتمال فترة خدمتهم الرسمية، ويرجع ذلك إلى تسجيل تواريخ الميلاد في بداية هذا الشهر الهجري المبارك.