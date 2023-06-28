السر المخفى وراء باب الكعبة الشريفة .. ما هو المكتوب؟

هناك نص مكتوب على باب الكعبة الذي يخفي بداخله الكثير من الأسرار والعجائب، فهل سبق لك أن تساءلت ما هو المكتوب على باب الكعبة الشريفة؟

باب الكعبة الشريفة مكاناً مقدساً يجتمع فيه المؤمنون للدعاء والتضرع إلى الله، يعود تاريخه إلى قرون مضت ويعتبر إحدى أهم المعالم الدينية في العالم، حيث يتم زيارته من قبل ملايين الأشخاص من جميع أنحاء الدنيا في كل عام.

يقع في الجهة الشرقية من الكعبة وهو مرتفع عن الأرض، بأكثر من مترين، وارتفاعه يزيد عن 3 أمتار، فيما يقل عرضه عن مترين، وقد تسابق الخلفاء والأمراء، على مدى 1400 سنة في تجميل هذا الباب، وتلبيسه الذهب والفضة.

وأول من رفع الباب هم قريش في حادثة البناء الشهيرة التي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم.

أكبر كتلة ذهبية في العالم

وتأتي حفظها الحالي بعدما قامت المملكة العربية السعودية بإعادة البناء والترميم الشامل لها، مع استبدال شرائح الذهب التي تغطي السطح العلوي للقسم الأمامي من الباب بكتلة ذهبية واحدة تزن 3.5 طن، وهي أكبر كتلة ذهبية في العالم وتم حفر عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية على الكتلة الذهبية.

ويعد هذا الخطوة، التي استغرقت أكثر من 14 شهراً من العمل المتواصل،حيث بدأ صنعه عام 1398 هجرية، بقرار من الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز، إنجازاً فنياً وتقنياً كبيراً، وتجسيداً لرؤية المملكة العربية السعودية في الحفاظ على المعالم التاريخية والأديان، وجعلها محوراً للتعريف بالثقافة الإسلامية في العالم.

ووفق آخر التحديثات التي تمت على باب الكعبة المشرفة، فقد تم تزويد الباب بعارضة من الأسفل لمنع دخول المطر إلى داخل بيت الله الحرام، وتحتوي على قضيب خاص يضغط حرف الباب على العتبة عند الإغلاق.

تكلفة الباب الحالي للكعبة بلغت نحو 13 مليون ريال، حيث صنع من 300 كيلو جرام من الذهب بدرجة نقاء 99.9%.

النصوص المكتوبة والعبارات

كتب في الزاويتين العلويتين من الباب على شكل زخارف متميزة لإبراز شكل قوس يحيط بلفظ الجلالة «الله جل جلاله»، واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات القرآنية الكريمة «ادخلوها بسلام آمنين»، و«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً»، و«كتب ربكم على نفسه الرحمة»، و«وقال ربكم ادعوني أستجب لكم».

كما توجد حشوتان على شكل شمسين مشرقتين في وسطهما كتابة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، على شكل برواز دائري، «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم»، والحشوتان اللتان تحت القفل، كتبت في وسطيهما سورة الفاتحة على شكل قرصين بارزين.

وتحت هاتين الحشوتين عبارات تاريخية بخط صغير: «صنع الباب السابق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سنة 1363 هـ»، وكُتب تحتها: «صنع هذا الباب في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود سنة 1399 هـ».

أما الجوانب فقد صممت بطريقة فنية ومثبتة حسب التصميم الزخرفي، بعد مراعاة اللوحات الدائرية البارزة، التي تحمل أسماء الله الحسنى، وعددها خمسة عشر:

فوق الباب: يا واسع – يا مانع – يا نافع.

الجانب الأيمن: يا عالم – يا عليم – يا حليم – يا عظيم – يا حكيم – يا رحيم.

الجانب الأيسر: يا غني – يا مغني – يا حميد – يا مجيد – يا سبحان – يا مستعان.

ممارسات وإجراءات

يفتح الباب في أوقات معينة خلال العام وفي المناسبات الدينية الخاصة،يتم تغيير باب الكعبة الشريفة كل بضعة سنوات، وذلك بسبب التآكل الطبيعي ونتيجة الاحتكاك والصدمات التي يتعرض لها الباب بشكل مستمر خلال العام.

يعمد بعض الزائرين للتقاط الصور أو الفيديوهات من داخل باب الكعبة الشريفة عندما يتم فتحه، ولذلك فإنه يتم منع استخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل المسجد الحرام.