قرار هام من السديس بإعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع

أصدر منذ قليل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور “عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس”، قرار هام بشأن مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع، وذلك بسبب قصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن.

السديس يُعفي مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع

أكد “السديس” أن الرئاسة سوف تتعامل بحسم ولن تتهاون مع أي تقصير خلال هذه المرحلة، وعلى جميع العاملين العمل بجد والاجتهاد وتقديم العديد من الخدمات لضيوف الرحمن، من أجل التسهيل عليهم خلال هذه المرحلة، وذلك نظراً للأعداد الكبيرة والوفود من جميع دول العالم لأداء مناسك الحج.

حيث أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قرار بإعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي بسبب التقصير في الأداء، مشدداً على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات وإبراز الدور الذي تقدمه المملكة لحجاج بيت الله الحرام.

التشديد على المخالفين

كما شدد الشيخ “السديس” على ضرورة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، مع العمل على إبرازها وفق معايير عالية، ومع جودة مميزة، وذلك وفق تطلعات القيادة الحكيمة خلال هذه المرحلة الهامة التي تشهد فيها المملكة، توافد العديد حجاج بيت الله الحرام من العديد من دول العالم.

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وتحرص القيادة السعودية على توفير الدعم الكامل للحكومة ورئاسة شؤون الحرمين، من أجل التسهيل على قاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي، وخاصة خلال أداء مناسك الحج، وتحذير الجميع من الدخول إلى المشاعر المقدسة أو الحج دون الحصول على التصريح من الحكومة السعودية وفق القنوات الرسمية