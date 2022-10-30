السديس: نحن محسودون على قيادتنا وبلادنا وتكاتفنا

أقامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين احتفالية بمناسبة الذكرى الثامنة لبيعة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك برعاية الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي حضور باقة من قيادات منطقة العاصمة المقدسة، حيث صرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أثناء كلمته بالحفل قائلاً «أهنئ باسمي، واسم أئمة الحرمين الشريفين، وقيادات الرئاسة ومنسوبيها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثامنة لمبايعته، ملكا وقائدا، وحاكما لبلادنا الحبيبة–حماها الله– أدامه الله زخرا للمملكة ولبلاد المسلمين جميعا.

ثمانية سنوات من الإنجازات

وقال الرئيس العام لشؤون المسجدين «نعيش مع خادم الحرمين الشريفين، ثمان سنوات من الإنجازات، والإنشاءات في شتى المجالات».

وأكد السديس، أن الحرمين الشريفين يحظيان بعناية خاصة، من مقام خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة يومية مستمرة، فهو دائما ما يتابع أمر الحرمين عن كثب، ويقوم بالتوجيه المستمر، وذلك للتسهيل على مرتادي الحرمين.

وفي ختام كلمته، قال الشيخ السديس طالبا من الجميع «أن يكونوا جدارا منيعا، ودرعا حصينا لبلادنا الكريمة في وجه الشائعات المغرضة التي توجه إلى بلادنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فنحن محسودون على قيادتنا وبلدنا، وتكاتفنا وتعاضدنا في وجه الصعوبات».

وفي ختام الحفل، تم توزيع الهدايا التذكارية على الضيوف، وذلك بتمني الجميع دوام الصحة والعافية على مقام خادم الحرمين الشريفين.