السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال .. النيابة العامة في السعودية تُحذر من هذه المخالفة تجنبًا للعقوبة

تهتم حكومة المملكة العربية السعودية وخاصة الجهة المعنية بتطبيق القانون، وإصدار التعليمات لكافة المواطنين السعوديين بجانب كل الوافدين من جميع دول العالم المختلفة، بنشر الوعي بين الجميع ليسود الأمن والأمان في المجتمع، لذلك أصدرت النيابة العامة في المملكة السعودية بعض التحذيرات الهامة، التي يجب على كل المقيمين في في أراضي المملكة، تجنبها وامتناع فعلها حتى لا يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن بجانب دفع غرامة مالية كبيرة.

تحذير النيابة العامة السعودية

جاء على الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحذير هام ينص على التالي:

“تعد المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في المطارات محظور الدخول إليها دون تصريح، وأي إخلال بهذا الجانب يوجب المساءلة الجزائية وفقا للأنظمة المقررة لذلك”

وبناءً على تحذير النيابة العامة لابد من أي شخص يريد الدخول في تلك المنطقة المحظورة، الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

تُعد المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في المطارات محظور الدخول إليها دون تصريح، وأي إخلال بهذا الجانب يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للأنظمة المقررة لذلك. pic.twitter.com/MHtzceSPw1 — النيابة العامة (@bip_ksa) December 20, 2022

عقوبة مخالفة تحذير النيابة العامة السعودية