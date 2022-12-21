السجن والغرامة.. النيابة العامة السعودية تُحذر الجميع من تلك المخالفة الهامة

وجهت منذ قليل النيابة العامة السعودية تحذير قوي وهام لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، وذلك منعاً لوقوعهم تحت طائلة القانون واستحقاق الغرامة المالية، وقد تصل العقوبة للسجن لمدة ثلاث سنوات، لذا يجب على الجميع عدم الوقوع في تلك المخالفة الهامة التي قد تصل عقوبتها للسجن والغرامة المالية الكبيرة.

النيابة العامة السعودية توجه تحذير هام للجميع

حذرت النيابة السعودية من الدخول للمنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في جميع المطارات داخل المملكة العربية السعودية دون الحصول على إذن مسبق أو تصريح بذلك، مشيره إلى أن الدخول إلى تلك المنطقة يوجب المساءلة القانونية والجزائية، وفق الأنظمة التي أقرتها الحكومة السعودية خلال هذه الفترة.

العقوبة

وأشارت النيابة العامة السعودية من خلال تغريده لها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، أن عقوبة دخول المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات داخل المطارات بدون الحصول على تصريح، السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

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تُعد المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في المطارات محظور الدخول إليها دون تصريح، وأي إخلال بهذا الجانب يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للأنظمة المقررة لذلك. pic.twitter.com/MHtzceSPw1 — النيابة العامة (@bip_ksa) December 20, 2022

كما أوضحت النيابة في البيان الصادر عنها أن الغرامة المالية للمخالفين قد تصل إلى 300 ألف ريال، لذا ننصح الجميع بضرورة الالتزام وعدم المخالفة ودخول أرضيات تحرك الطائرات دون الحصول على تصريح، ومتابعة الموقع الرسمي للنيابة العامة على تويتر من أجل التعرف على كل ما هو جديد، وخاصة أنها توجه العديد من التحذيرات الهامة والمعلومات الرائعة للجميع خلال هذه المرحلة.