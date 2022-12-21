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السجن والغرامة.. النيابة العامة السعودية تُحذر الجميع من تلك المخالفة الهامة

أحمد مرسي

وجهت منذ قليل النيابة العامة السعودية تحذير قوي وهام لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، وذلك منعاً لوقوعهم تحت طائلة القانون واستحقاق الغرامة المالية، وقد تصل العقوبة للسجن لمدة ثلاث سنوات، لذا يجب على الجميع عدم الوقوع في تلك المخالفة الهامة التي قد تصل عقوبتها للسجن والغرامة المالية الكبيرة.

السجن والغرامة.. النيابة العامة السعودية تُحذر الجميع من تلك المخالفة الهامة

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حذرت النيابة السعودية من الدخول للمنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في جميع المطارات داخل المملكة العربية السعودية دون الحصول على إذن مسبق أو تصريح بذلك، مشيره إلى أن الدخول إلى تلك المنطقة يوجب المساءلة القانونية والجزائية، وفق الأنظمة التي أقرتها الحكومة السعودية خلال هذه الفترة.

السجن والغرامة.. النيابة العامة السعودية تُحذر الجميع من تلك المخالفة الهامة 1 21/12/2022 - 11:24 ص

العقوبة

وأشارت النيابة العامة السعودية من خلال تغريده لها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، أن عقوبة دخول المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات داخل المطارات بدون الحصول على تصريح، السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

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كما أوضحت النيابة في البيان الصادر عنها أن الغرامة المالية للمخالفين قد تصل إلى 300 ألف ريال، لذا ننصح الجميع بضرورة الالتزام وعدم المخالفة ودخول أرضيات تحرك الطائرات دون الحصول على تصريح، ومتابعة الموقع الرسمي للنيابة العامة على تويتر من أجل التعرف على كل ما هو جديد، وخاصة أنها توجه العديد من التحذيرات الهامة والمعلومات الرائعة للجميع خلال هذه المرحلة.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع

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