السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال لمواطن خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

قامت نيابة الجرائم المعلوماتية بإنهاء التحقيقات بتوجيه الاتهام لأحد المواطنين خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بنشره شائعات عن طريق حسابه الشخصي في أحد منصات التواصل الاجتماعي بهدف تضليل الجماهير وإثارة الشك بمعلومات مضللة ومغلوطة وغير دقيقة، شكك من خلالها في سلامة إحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

وبعد أن تم إيقاف المتهم، تمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية قدرها (100،000) مئة ألف ريال سعودي.

وقالت النيابة العامة بأن الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات مهم جداً، وإن أي انتهاك لأمن المعلومات بممارسات سلوكية آثمة من شأنه تضليل الناس والمجتمع، هو شئ موجب للمساءلة القانونية، والعقاب الجزائي في حال ثبوت التهمة والإدانة.