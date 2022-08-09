متى ينزل حساب المواطن بنك الرياض بعد إيداع الرواتب لشهر أغسطس 2022 الدفعة 57؟

ساعات قليلة تفصلنا عن الصرف لرواتب دعم حساب المواطن التي يتم إيداعها بحسابات المواطنين باليوم العاشر من الشهر الميلادي، ومع اقتراب الصرف يتساءل المواطنون عن مواعيد الصرف، إذ أنه عادة ما تصل إليهم رسالة تؤكد وضع الأموال بحساباتهم، وبالتالي يبدأن في التساؤل بعدها عن موعد الصرف، وهذا المقال سيوضح لكم الساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الرياض بالتفصيل.

الساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الرياض؟

إن يوم الأربعاء 10 أغسطس برنامج حساب المواطن سيقوم بإرسال رسائل للمستفيدين بشأن الإيداع للرواتب الخاصة بهم بالحسابات البنكية، ويتم الصرف في غضون ثمان ساعات من وقت استلام الرسالة أي طوال اليوم، تبدأ البنوك بصرف رواتب حساب المواطن من الثامنة صباحاً، وهناك بنوك تصرف حساب المواطن التاسعة في الصباح، ومنهم من يصرف لهم الرواتب في العاشرة، وفي حال لم يصل للشخص رسالة بيوم الأربعاء فلا يمكنه الصرف للراتب سوى باليوم الذي يليه 11 أغسطس.

إيداع حساب المواطن أغسطس

إن الرواتب الخاصة بحساب المواطن تصرف باليوم العاشر بكل شهر ميلادي، ولكن هناك شهور لا تستطيع الوزارة فيها تقديم الراتب المواطنين باليوم رقم 10، إذ أن الراتب يحتاج لتقديم أو تأخير بسبب موافقة العطلة الأسبوعية، فإن وافق الجمعة يقدم للخميس، وإن وافق السبت يؤخر للأحد، وراتب شهر أغسطس باليوم رقم 10 يوم الأربعاء، ولم يفصلنا عنه سوى ساعة قليلة ويصرف هذا النوع من الدعم للمواطنين.

التسجيل في حساب المواطن

بإمكان الأشخاص القيام بالتسجيل بحساب المواطن ويستطيعون الحصول على هذا الدعم، إن توفرت بهم جميع الشروط والمعايير التي تم تحديدها من قبل القائمين على البرنامج، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة ببرنامج حساب المواطن لهذا العام 1444 وهيك كالآتي:

تقوم بالدخول لبوابة حساب المواطن.

عليك بكتابة كلمة السر الخاصة بالموقع.