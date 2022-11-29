الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي والأهلي والعربي ديسمبر 2022

آلاف المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور يتساءلون عن موعد صرف دعم شهر ديمسبر 2022، وهذا بعد أن تم الإعلان عن نتائج الأهلية لهذا الشهر بتاريخ 28 من نوفمبر 2022، وسيكون هذا يوم الخميس الفاتح من الشهر الجديد، وبالنسبة للبنوك الرسمية المتعمدة مثل الراجحي والأهلي والعربي فسيتم إيداع الرواتب فيها لجميع المستفيدين المستحقين لمعاش الضمان الذين تتوفر فيهم الشروط الأساسية المطلوبة، ولم يعد يفصلنا عنه سوى يومين فقط، وسنعرض لكم كل التفاصيل المتعلقة بالدعم في الأسطر القادمة.

الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي

انتشر سؤال في الآونة الأخيرة مع اقتراب ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهو متى تنزل رواتب الضمان الاجتماعي في العديد من المصادف مثل مصرف الراجحي، وازداد البحث عنه كثيرا لأنه لم يعد يفصلنا سوى فترة قصيرة على نزول معاش شهر ديسمبر 2022، وبالنسبة لمصرف الراجحي سيكون في الفاتح من الشهر وتستغرق عملية الإيداع حوالي ستة إلى ثمانية ساعات لكي يجهز الراتب بعد أن يتم إرسال رسائل الإيداع للمستفيدين.

هل نزل راتب الضمان اليوم

في بعض الأحيان يتصادف يوم نزول الراتب مع يوم عطلة، وعلى الرغم من أن الموعد المثبت من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو الفاتح من الشهر، إلا أنه في حال صادف يوم إجازة رسمية بالمملكة الجمعة أو السبت يتم تقديمه أو تأخيره، إن صادف الجمعة يتم الصرف يوم الخميس، وإن صادف يوم السبت يتم تأخيره ليوم الأحد، وتعلن الوزارة قبل الصرف عن تاريخ إيداع الرواتب.

متى ينزل الضمان في بنك الأهلي والعربي

تجدر الإشارة إلى أن كل مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور يستلم رسالة تفيد بإيداع الراتب في حسابه البنكي، وهنا في هذه الحالة يتعين عليه الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي للتحقق من إيداع المعاش، على ألا يكون ذلك إلا بعد استلام الرسالة ففي حال لم يستلمها يعني بأنه لم يصرف الدعم بعد، وبالنسبة لبنك الأهلي والعربي يكون مع بداية يوم 01 من ديسمبر.