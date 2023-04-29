الساعة كم ينزل الضمان الاجتماعي المطور بنك الراجحي دفعة مايو 2023

يرغب عدد كبير من المستحقين لدعم الضمان المطور معرفة الساعة كم ينزل الضمان المطور بنك الراجحي، وذلك لأنه يتم نزول هذا الدعم في عدد كبير من البنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أنه يستفاد من هذا الدعم الكثير من الأشخاص الذين يعانون من قلة الدخل، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على موعد نزول الضمان المطور في بنك الراجحي بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور بنك الراجحي

يستفاد من الدعم الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور الكثير من الأشخاص الموجودين بالمملكة العربية السعودية والذين يعانون من الدخل المحدود والمعدوم، لهذا فهم يعتمدون اعتماداً كلياً على الدعم الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور، لهذا فهم يتساءلون عن الساعة كم ينزل الضمان الاجتماعي المطور بنك الراجحي، حيث أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن هذا السؤال بأن راتب الضمان المطور يتم نزوله في حسابات المستفيدين البنكية في تمام الساعة العاشرة صباحاً في اليوم الأول من كل شهر ميلادي إذا لم يوافق هذا اليوم يوم إجازة رسمية،حيث أنه في هذه الحالة يتم تقديم أو تأخير نزول الراتب لمدة يوم واحد فقط.

خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

وفر برنامج الضمان الاجتماعي المطور لأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية إمكانية تسجيل الدخول إلى البرنامج وذلك من أجل الاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، حيث تتم عملية التسجيل من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص ببرنامج الضمان المطور.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

يقوم المستفيد بكتابة البيانات الخاصة به بصورة صحيحة في المكان المحدد لها والتي تتمثل في كل من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

في النهاية يقوم المستفيد بإرسال الأوراق والمستندات الالكترونية والضغط على زر إرسال.

موعد إيداع الضمان المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أن راتب الضمان المطور يتم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية في الأول من كل شهر ميلادي إذا لم يوافق هذا اليوم يوم إجازة رسمية، ففي هذه الحاله يتم تقديم أو تأخير إيداع الراتب لمدة يوم واحد فقط.