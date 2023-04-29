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الساعة كم ينزل الضمان الإجتماعي في بنك الرياض دفعة مايو 2023 – شوال 1444

محمد أحمد صبحي

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على تقديم عدد كبير من البرامج التي تعمل على تقديم المساعدات بشتى الأشكال إلى الأسر الأشد احتياجاً الموجودة بالسعودية، ومن بين هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الذي يستفاد منه فئة كبيرة من الأشخاص، الذين يرغبون في معرفة الساعة كم ينزل الضمان الإجتماعي بنك الرياض، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على الساعة التي يتم فيها نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور في بنك الرياض، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

الساعة كم ينزل الضمان بنك الرياض

الساعة كم ينزل الضمان الإجتماعي بنك الرياض

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يبحث المستحقين للدعم الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور عبر محرك البحث جوجل عن الساعة كم ينزل الضمان الإجتماعي بنك الرياض، حيث يتم نزول راتب الضمان المطور في عدد كبير من البنوك السعودية والتي من بينها بنك الرياض، لهذا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان على أن راتب الضمان المطور يتم نزوله في حسابات المستفيدين البنكية في بنك الرياض في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بعد أن يستلم المستفيدين رسائل نصية على هواتفهم تفيد بنزول الراتب في حساباتهم البنكية.

كيفية الاستعلام عن رواتب الضمان

يوفر برنامج الضمان الاجتماعي المطور للأشخاص المستفيدين من الدعم إمكانية الاستعلام عن رواتب الضمان المطور، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

  • الخطوة الأولى الدخول إلى موقع برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
  • يقوم المستفيد بعد ذلك بإدخال كل من رقم الهوية الخاص به وكذلك كلمة المرور.
  • الضغط على زر تسجيل الدخول.
  • سوف يجد المستفيد في أيقونة التفاصيل الراتب المستحق له من برنامج الضمان المطور.

خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور وذلك من أجل الاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، حيث تتم عملية التسجيل من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

  • الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص ببرنامج الضمان المطور.
  • الضغط على زر تسجيل الدخول.
  • يقوم المستفيد بكتابة البيانات الخاصة به بصورة صحيحة في المكان المحدد لها والتي تتمثل في كل من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.
  • في النهاية يقوم المستفيد بإرسال الأوراق والمستندات الالكترونية والضغط على زر إرسال.
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محمد أحمد صبحي

حاصل على بكالوريوس تربية، مهتم بالكتابة ومتابعة الاخبار، محرر في كثير من المواقع، أعمل بالمجال منذ فترة كبيرة.

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