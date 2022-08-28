أخبار السعودية

الساعة كم دوام المدارس في السعودية 1444 – 2022؟

إسلام إبراهيم محمد

عودة الدراسة في المملكة العربية السعودية كان معها عودة لتقديم العديد من التساؤلات المُتعلقة بـ”دوام المدارس”، وذلك حيث بدأ العام الدراسي الجديد 1444 من اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 مـ المُوافق 1 صفر 1444 هـ، ولذلك تُقدم لكم السطور القلائل أدناه كافة التفاصيل التي تتعلق بالعودة للدراسة والتقويم الدراسي الجديد… والآن إليكم مُراجعة سريعة تُسلط الضوء للإجابة على سؤال “الساعة كم دوام المدارس في السعودية 1444 – 2022؟”.

الساعة كم دوام المدارس

الساعة كم يبدأ دوام المدارس الحضوري للمدارس الأهلية والخاصة؟

قامت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بتوضيح الأمر بشأن موعد دوام المدارس في السعودية سواء للمدارس الأهلية “الحكومية” أو المدارس الخاصة، وذلك وبدءً من يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ المُوافق 28 أغسطس 2022 مـ بدأ الطُلاب والطالبات أول يوم دراسي بالعام الجديد، وللحديث عن وقت دوام المدارس الصباحي فهو كالآتي:

دوام المدارس في السعودية 1444 – 2022 وخطة مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن

وقت دوام المدارس الصباحي 1444 الابتدائية والروضة رسميًا وزير التعليم السعودي يؤكد عودة المدارس حضوريًا غدًا

  • بداية الحصة الأولى للمدارس الحكومية تكون من الساعة “السابعة” الـ07:00 صباحاً.
  • بداية الحصة الأولى للمدارس الخاصة تكون من الساعة “التاسعة” الـ09:00 صباحاً.

موعد الطابور الصباحي 1444 في السعودية

من جانبها أيضاً أعلنت “وزارة التعليم” السعودية موعد الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس لكافة المراحل التعليمية بجميع المُدن السعودية، وعبر سطورنا القلائل التالية سوف نُوضح لكم ذلك تفصيلاً أدناه:

المدينة

وقت الطابور الصباحي بنين

وقت الطابور الصباحي بنات

الرياض

06:15

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جدة

07:00 صباحاً

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القصيم

06:45 صباحاً

06:30 صباحاً

المدينة المنورة

06:45 صباحاً

06:30 صباحاً

عنيزة

07:00 صباحاً

06:45 صباحاً

تبوك

07:00 صباحاً

ــــــــــــــــــــــ

الجوف

07:00 صباحاً

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حائل

07:00 صباحاً

06:45 صباحاً

الاحساء

07:00 صباحاً

06:45 صباحاَ

الساعة كم دوام المدارس

ساعات الدراسة في الأسابيع الأكاديمية 1444

اليوم الأحد 1 صفر 1444 هـ المُوافق 28 أغسطس 2022 هـ هو يوم بداية الدراسة في السعودية للعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن العام الدراسي 1444 سوف يكون 3 فصول دراسية كما هو الحال في العام المُنصرم، وسوف نُوضح لكم ساعات الدراسة أدناه:

  • عدد الأسابيع الدراسية في الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع دراسي.
  • عدد الأسابيع الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 13 أسبوع دراسي.
  • عدد الأسابيع الدراسية في الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوع دراسي.
  • عدد أيام الدراسية في العام الدراسي الجديد 1444 تكون 185 يوم.
  • عدد الإجازات الدراسية في العام الدراسي الجديد 1444 تكون 10 إجازات.
إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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