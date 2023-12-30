الزكاة والضريبة والجمارك تمنح المكلفين مهلة إضافية للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

أعلنت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من الجزاءات المالية للمكلفين الخاضعين لكافة الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.

الصورة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وأوضحت الهيئة أنه تم تمديد المبادرة، التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، حرصاً منها على تمكين المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط من الاستفادة من المبادرة، وتحقيق أهدافها وغاياتها، وأبرزها التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأكدت الهيئة أن الغرامات المتضمنة في المبادرة هي:

غرامة التأخير في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية. غرامة التأخير في السداد. غرامة التأخير في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية. غرامة تصحيح الإقرار بالقيمة- الضريبة المضافة. غرامة مخالفات الرقابة الميدانية المتعلقة بتطبيق أحكام وأحكام الفوترة الإلكترونية. ضريبة القيمة المضافة العامة الأخرى.

وأضافت، أنه للاستفادة من المبادرة يشترط أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات التي يجب تقديمها للهيئة والتي لم يسبق تقديمها، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل الدين الضريبي المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح الصحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية تقديم طلب للهيئة لسدادها بالتقسيط، على أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة والالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المتعلق بها، مخالفات التهرب الضريبي والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ نفاذ هذه المبادرة.

ودعت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة والنصوص التي تتضمنها، من خلال دليل المبادرة المبسط المتوفر على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن شرحًا تفصيليًا لأبرز الأمور التي تناولها قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك توضيح أنواع الغرامات المتضمنة وشروطها.

الاستفادة من الإعفاء المصاحب لكل نوع من أنواع الغرامات، وخطوات سداد المستحقات المالية بالتقسيط، بالإضافة إلى التعريف بمخالفات الرقابة الميدانية التي تغطيها المبادرة مع أمثلة توضيحية.

وحثت الهيئة كافة المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال الفترة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر رقم مركز الاتصال الموحد (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، سبعة أيام في الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك“، أو عبر البريد الإلكتروني:(info@zatca.gov.sa)، أو الدردشة الفورية عبر موقع الهيئة.