الزكاة والضريبة توضح كيفية احتساب القيمة المضافة بعد تطبيق هامش ربح للسيارات أمس الجمعة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة بعد قرار تطبيق هامش ربح للسيارات المستعملة في السعودية، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أكدت هيئة الزكاة أن هامش الربح المقصود منه “فرق بين سعر شراء السلعة المستعملة وكذلك سعر البيع في الوقت الحالي”.

وقد أوضحت الهيئة أنه في حال قيام شركة تجارة سيارات بشراء سيارة مستعلمة بنحو 100 ألف ريال سعودي، واعتزمت على بيعها بصافي ربح للشركة قبل احتساب الضريبة بقيمة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

كيف تحتسب ضريبة القيمة المضافة بعد تطبيق هامش الربح للسيارات المستعملة المؤهلة؟#زاتكا pic.twitter.com/owBv7nIovJ — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 19, 2023

وعن ألية الاحتساب، يتم احتساب الضريبة على إجمالي بيع السيارة بما فيه صافي ربح الشركة لتساوي الضريبة نحو 120 ألف بعد ذلك يتم ضربهم في 15% ويكون الناتج 18 ألف ريال.

بعد ذلك يكون المبلغ المدفوع من المشتري للتاجر بما فيه ضريبة القيمة المضافة لتصل القيمة إلى 138 ألف ريال سعودي، ويتم حساب جميع السيارات المستعملة المؤهلة على نفس النمط.