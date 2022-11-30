الزكاة والضريبة تزف نبأ سارَّ للمواطنين بشأن الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية اعتبارًا من الخميس 1 ديسمبر

في إطار تحديثاتها المستمرة وإجراءاتها الجديدة، كشفت ​هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن نبأ سارَّ للمواطنين في كافة أنحاء المملكة بشأن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، التي كان قد تم إطلاقها خلال الفترة الماضية.

الزكاة والضريبة ونبأ سارَّ للمواطنين

حيث أعلنت الهيئة رسميًا عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لأنظمتها، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، ويسري القرار اعتبارًا من غدٍ الخميس 1 ديسمبر 2022، على أن يستمر حتى 31 مايو 2023.

أهداف التمديد

تمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة.

تحقيقًا لغاياتها وأهدافها الأساسية.

تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت بسبب كورونا.

الغرامات المشمولة في المبادرة

غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية. غرامة التأخر في السداد. غرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية. غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة. غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية. الغرامات المرتبطة بالأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة

أن يكون المُكلف مسجلًا في النظام الضريبي.

أن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة.

الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح.

سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات.

تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.

الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها.

وللاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، يُمكن التواصل من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على تويتر (Zatca_Care@)، أو البريد الإلكتروني(info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).